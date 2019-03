Fuenlabrada critica el cambio del acceso al colegio de El Vivero

El colegio de El Vivero no abrió sus puertas para este curso, como en principio estaba previsto, pero si lo hará para el siguiente con cambios que al gobierno local no le convencen. La entrada al recinto se ha habilitado por la calle El Camino del Molino y no por la calle Medicina como tenía previsto el Ayuntamiento cuando cedió la parcela.

Una situación que según el concejal de Educación, Isidoro Ortega, supone varios inconvenientes. Por un lado, en la calle Medicina el Consistorio ya creó el acceso, rebajó aceras y quitó otros obstáculos, algo que ahora habrá que hacer en la nueva entrada con el consiguiente coste. El edil ha pedido que sea la Comunidad de Madrid la que asuma el nuevo gasto, tal y como le ha trasladado al Director del Área Territorial Madrid Sur de Educación, Manuel Bautista, durante la visita realizada a las obras del centro la pasada semana.

Ortega cree que la entrada por esta vía supondrá en algunas horas un colapso de la calle. Además, está en el lado opuesto de la parte más residencial del barrio, donde residen la mayoría de los alumnos, cosa que no ocurría con la entrada propuesta por el Ayuntamiento, según indica. También se queja el concejal de que no se haya hecho un vallado perimetral de la parcela donde se continuará construyendo la siguiente fase y sólo se haya limitado a lo construido, los seis aularios de infantil, la sala multiusos y el comedor.

Ortega lamenta que el proceso para abrir este centro haya sido tan accidentado. Primero construyendo tras estar cedido el suelo hace 11 años, después haciendo el colegio por fases para terminar incumpliendo el plazo de apertura.

