A la conquista del desierto en un Panda

Rumbo al desierto en un Seat Panda. Los arandinos Tomás Olivares y Álvaro Olivares, padre e hijo, emprenden viaje este viernes a las dunas de Marruecos para participar en la Panda Raid 2019. Una aventura con una bonita historia familiar detrás que se hará realidad en una experiencia de siete etapas.

Presente en El Banquillo de la SER de este jueves, Tomás Olivares ha explicado como se fraguó toda esta aventura. "Fueron mi familia y amigos quienes me regalaron este coche. En alguna ocasión, habíamos ido al desierto y les comentaba que me parecía muy sencillo ir en todoterreno. A partir de ahí me dijeron, toma ahí tienes este coche... y me puse manos a la obra", ha afirmado entre sonrisas y con cierto orgullo por lo que se le viene por delante.

PLANIFICACIÓN DE LA AVENTURA

Desde que hace años cayera en sus manos este Seat Panda, Olivares se ha encargado de adaptarlo para esta aventura. "Hemos tenido tiempo durante varios años para adaptar el coche, también hechos realizado varios test, no muchos, y para allá vamos", comenta.

En el audio que encabeza esta información se puede escuchar la entrevista íntegra.

PRUEBA POR ETAPAS

Este raid, en el que solamente participan vehículos de esta marca y modelo, se desarrolla por etapas a través de elementos de navegación como el 'road book', a modo del Rally Dakar. Una competición con un total de 390 participantes en siete etapas con salida desde el Circuito del Jarama, en Madrid, y llegada en Marrakech (Marruecos)

