Se encienden las alarmas por los bajos precios del aceite

Los bajos precios del aceite de oliva son una realidad y un problema para los olivareros de nuestra tierra. El optimismo de una gran cosecha como la pasada, se desvanece con precios del producto por debajo del umbral de la rentabilidad y eso que descendió la producción en otros países productores y que este año somos la despensa del oro líquido a nivel mundial, para poder abastecer las demandas del mercado.

Por ello, y a pesar de que no hay argumentos que lo justifiquen, los precios siguen a la baja y esto ha dado lugar a que ya se escuchen voces que reclaman la puesta en marcha de la activación del sistema de almacenamiento privado. Lo han anunciado desde la COAG. Sus representantes asegutan que van a reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que solicite a la Comisión Europea, la activación del almacenamiento privado, ante la necesidad de responder de manera oportuna a una situación del mercado especialmente difícil o a una evolución económica que tenga un impacto negativo significativo en los márgenes del sector, tal y como recoge el reglamento europeo. Según los precios en origen de esta última semana del sistema Pool Red de la Fundación del Olivar, el virgen extra se está vendiendo a 2,4 euros/kilo, a 2 euros el virgen, así como el lampante. Precios, que según el sector, están muy por debajo del umbral de rentabilidad, según Juan Luis Ávila, secretario de la organización agraria en la provincia.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), y dada la situación excepcional de este año, ven con buenos ojos que se active el almacenamiento privado, aunque consideran que es momento para que se reflexione sobre si las estructuras de concentración de la oferta que operan en la actualidad, están realmente velando por el interés general de los olivareros o no. Se refería Cano, a las declaraciones realizadas por el presidente del grupo Dcoop, Antonio Luque. “Eso no lo dice la UPA, eso lo dicen las hemerotecas y decir en Jaén hace unos meses que se firmaría un precio de aceite de oliva de 2,50 para los tres próximos años no beneficia a los olivareras. Esa declaración de intenciones, no ayuda”.

Desde la UPA consideran que la Ley de la Cadena Alimentaria, cinco años más tarde de su entrada en vigor, no está funcionando porque no está evitando desequilibrios como el que sufren los precios en origen. También anuncian que han pedido una reunión extraordinaria del Consejo Andaluz del Olivar, presidido por la consejera de Agricultura, para que todos sus integrantes, pongan sobre la mesa sus opiniones respecto a las acciones que deberían realizarse para evitar esta caída de precios, injustificada.