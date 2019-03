Simón: "Parece que fuera hemos jugado más tranquilos que en casa"

David Simón ha tomado este viernes la palabra. El canario, que se enfrenta este domingo a su ex equipo, ha reflexionado sobre el momento actual del equipo. La mala racha en casa obliga al Dépor a cambiar para enderezar el rumbo. "Es extraño, pero parece que fuera hemos jugado más tranquilos que en casa", señala el defensor.

Para reencontrarse con la victoria, Natxo González podría llevar a cabo hasta cinco cambios con respecto al equipo del lunes. Algunos como David Simón podrían perder su puesto en el once. "Muchos no tuvimos nuestro día. Seguramente puede haber cambios", anticipa el canario. La revolución apunta a los jugadores como Simón que no hicieron buen encuentro. Los cambios "hay que respetarlos", explica el jugador. "Yo no me rindo. Máxima tranquilidad y máximo trabajo", concluye.

Sobre el reencuentro con su ex equipo, David Simón considera que "va a ser un partido especial y bonito, de los que se marca con línea roja". Las Palmas llega con Pepe Mel, que debuta como entrenador del equipo insular. "Ahora mismo no hay que fiarse de nadie", recalca.

Sobre lo ocurrido el lunes, Simón resta importancia a los errores. "Hemos merecido algo más. Queremos ganar, pero sin ansiedad". En esa línea, el lateral asegura que es bueno no criticar demasiado al equipo en la recta final. "No nos hemos descolgado en todo el año. No hay que generarnos más ansiedad", finaliza. "Hay que ver las cosas positivas. Tiramos de orgullo. Corazón y garra", destaca David Simón.