Fomento de Turismo también pide la retirada de la 'ecotasa'

La entidad Fomento de Turismo de Ibiza ha reiterado que el Impuesto Turístico Sostenible "afecta gravemente a la competitividad del destino", por lo que se ha sumado a la petición de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera de solicitar la eliminación el impuesto.

En un comunicado, desde Fomento se han referido a touroperadores que en la feria turística ITB de Berlín han puesto de manifiesto que el turista alemán "no se siente ni querido ni bienvenido" debido a la tasa, por lo que han insistido en que "queda demostrado que fue un error duplicarla el año pasado".

Asimismo, han explicado que el único destino que tiene una tasa similar es Grecia y representa una tercera parte de lo que se aplica en Baleares para una familia alojada.

"Esto ha conseguido, al menos en una parte muy importante, que los clientes de Alemania ya no se decidan preferentemente por Baleares como destino vacacional", asegurando que ha sido "desastroso duplicar, sin dar ninguna explicación clara de su destino, dicho impuesto" y han exigido que, si no se elimina, como mínimo que se reduzca a niveles de 2017.

"No es aceptable que la recaudación, además de que no se invierte en la isla que la produce, se destine a incrementar los presupuestos generales y a temas que no tengan un fin turístico o medioambiental. Hay que hacer urgentemente una modificación de la ley, de forma que el impuesto sea exclusivamente finalista para temas turísticos", han reiterado.

En cuanto a la intención del Govern de legislar el "todo incluido", Fomento de Turismo ha considerado que "es del todo innecesario y contraproducente" por la duda que plantea a los futuros clientes y, además, "lo único" que permite a las Islas competir con el resto de destinos del Mediterráneo.

También han exigido que se incremente de "forma urgente e importante" la "prácticamente inexistente y muy poco eficaz inspección" y han pedido "prudencia" a la hora de confeccionar los precios, ya que en un próximo futuro puede resultar perjudicial.