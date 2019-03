Mandiola: "El Ontinyent está apurado y querrán hacerse fuertes en casa"

El Atlético Baleares ha realizado el penúltimo entrenamiento antes de viajar mañana hacia Ontinyent para disputar la jornada 28 el domingo a las 12:00.

Se trata de la segunda salida consecutiva del equipo blanquiazul y el técnico Manix Mandiola espera mejorar respecto al último encuentro para sumar los tres puntos: "Espero que el partido sea diferente al de Olot, más que nada porque así seremos más nosotros mismos. Espero estar mejor por nuestra parte. Estamos preparados para la exigencia, el Ontinyent está apurado, abajo y querrán hacerse fuertes en casa. Es lo normal."

En entrenador vasco se quedará sin Marcos Jiménez y sin Biel Guasp: "A pesar de la baja de Marcos el grupo es nuestro fuerte, el trabajo colectivo nos ha llevado hasta aquí y no debería pasar nada si falta un jugador." Quien regresa a la lista de convocados es Adri Hernández.

"El dibujo puede cambiar fuera por darle continuidad a buenos partidos fuera. Es cuestión de racha que marquemos menos y no encajemos. Hugo tuvo momentos que tocaba un balón y era gol. En defensa el otro día no estuvimos bien pero salimos vivos porque el rival no tuvo acierto," ha afirmado Manix.

En cuanto a la lucha por el playoff, el míster ha remarcado que cada vez se están delimitando más las cosas y cuando ganaron al Barça B, vio que había cuatro plazas para cinco equipos y su objetivo es estar en esas posiciones.

Por lo que respecta a las targetas Mandiola ha dicho lo siguiente: "No pensamos en advertidos por tarjetas en este partido y que no puedan jugar contra el Villarreal, no nos sobra nada como para pensar en forzar tarjetas."

Para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 6 jugadoras del ATBFEM, Marina Tugores, Marga Fullana, Lorena Roig, Cris Juan, Zaida Alfaya y Maria Ponce, han visitado el Colegio Pius XII de Palma. Han atendido diferentes preguntas sobre igualdad y fútbol femenino de 150 alumnos y alumnas, firmado posters y sorteado 30 camisetas. Posteriormente, han realizado un partidillo con alumnos en la pista exterior. El ATBFEM será campeón de liga autonómica este fin de semana si vencen el domingo al Son Sardina y el Mahón no gana, consiguiendo además el ascenso de categoría.