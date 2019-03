Lorena García: "No debemos volvernos locos cuando tengamos los 50 puntos"

Ha crecido una barbaridad desde que llegó al Almería, hace ya unas cuantas temporadas. Lorena García, directora de organización del Almería, puso en marcha, entre otros proyectos, la Fundación del Almería. Ha conseguido que el Almería haya vuelto al mapa de la sociedad almeriense.

Tiene ideas, muchas, que irán viendo la luz poco a poco para que el club rojiblanco siga creciendo y mejorando en todos los sentidos.Se siente almeriense y está encantada con la temporada que está realizando el equipo de Fran. Ella, como todos en el club, sueñan con la posibilidad de jugar el play off de ascenso, pero primero recuerda que hay que conseguir los 50 puntos.

Una gran temporada

Almería está disfrutando de una plantilla comprometida: “Estamos disfrutando mucho esta temporada con el Almería y lo bueno de todo es que el compromiso de todo el mundo que forma el Almería es muy grande. Hay un compromiso enorme a todos los niveles y eso es una gran noticia después de tres temporadas en las que tuvimos que esperar hasta la última jornada para salvar la categoría”.

También sueña con algo más que la salvación: “El objetivo principal del club es la permanencia en Segunda División y una vez que se consiga la salvación ya iremos partido a partido mirando hacia arriba, pero siendo conscientes de que nuestro reto inicial es mantener la categoría. No debemos volvernos una vez que tengamos los 50 puntos. Confío en todos los jugadores y claro que tienen posibilidades. Los números están ahí y es normal que se mire hacia arriba en la clasificación, aunque yo me esperaría primero a tener la permanencia y a partir de ahí ya podemos soñar con lo que sea, pero siempre que tengamos el objetivo principal”.

El Almería del futuro está en marcha: “La dirección deportiva está trabajando en silencio el tema de las renovaciones y muchas cosas no nos enteramos, incluso yo. Tengo mucha confianza en Miguel Ángel Corona y en Ibán Andrés porque han demostrado que no por tener mejores condiciones económicas se hace una buena plantilla. Corona siempre está pendiente de todo como Ibán Andrés, por lo que tengo confianza. La dirección deportiva trabaja muchísimo y lo están haciendo, tanto en renovaciones como en nuevos futbolistas. Esto es un ciclo que debe seguir".

Afición

Espera ver el Estadio de los Juegos Mediterráneos casi lleno hasta de acabar el curso: “Tuvimos una gran entrada en el último partido en casa, pero falta ese paso, pero creo que el partido ante el Granada será una gran oportunidad para tener un Estadio de los Juegos Mediterráneos lleno; hay que animar a la gente para que venga al fútbol porque es una experiencia para disfrutar. Los futbolistas se merecen tener un campo con más aficionados en las gradas y todo el ánimo porque lo están dando todo en el campo”.

El Almería un día se metió en su corazón: “Creo que no podría vivir ya sin el Almería porque son muchos años aquí, casi una vida. Tanto en el club como en la Fundación hago el trabajo que me gusta y me siento una privilegiada por poder estar aquí. Intento explotar todas mis cosas al máximo para el Almería. Me siento almeriense”.