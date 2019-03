Suspensión histórica del pleno del Parlamento vasco por la huelga del 8M

La huelga feminista del 8M ha tumbado el pleno del control al Gobierno convocado en el Parlamento vasco. La adhesión a la huelga de todas las parlamentarias salvo las del PP y la ausencia de varios aforados han obligado a suspender la sesión de control al Ejecutivo vasco por falta de quorum. Un hecho inédito.

La Cámara de Vitoria tiene 75 escaños ocupados por 40 parlamentarias y 35 parlamentarios y el reglamento, en su artículo 63, establece que el Pleno se entenderá válidamente constituido cuando estén presentes la mitad más uno de sus miembros, es decir, 38 representantes.

Al pleno, programado a las 9.30 horas, no han acudido las 36 parlamentarias del PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE, incluida la presidenta, Bakartxo Tejeria, que se han sumado a la huelga, todas salvo las cuatro aforadas del PP que si han ocupado sus escaños.

Tan decisiva o más que su adhesión para la falta de quorum fijada en la mitad más uno, han resultado finalmente la inasistencia de ocho parlamentarios de distintos partidos por motivos de agenda, enfermedad o porque se han quedado en casa para asumir las tareas de cuidado.

El socialista Txarli Prieto, vicepresidente primero de la Cámara, ha comunicado la suspensión del pleno por falta de quorum.

Como los parlamentarios no tienen derecho a la huelga no se les descontará dinero de la nómina, pero las mujeres que no han acudido al pleno han anunciado que destinarán la cantidad correspondiente a distintas causas relacionadas con el feminismo.