Los afectados por la Xylella Fastidiosa denuncian el silencio de la Conselleria sobre los nuevos análisis pendientes

La Asociación de Afectados por la Xylella Fastidiosa de Alicante (AXFA) denuncia la falta de transparencia y opacidad de la Conselleria de Agricultura ya que no han recibido información sobre los nuevos análisis pendientes de resultado desde el mes de noviembre.

Esta crisis agrícola, recordemos, ha arrancado ya 30.000 árboles en la provincia y hay otros 100.000 pendientes de destruir. Además, lamentan que haya trascendido que se vayan a tener que exterminar cerezos por ser planta hospedante pero tampoco se esté explicando la situación a los agricultores, algo que califican como un verdadero drama.

Francisco Molines, vicepresidente y portavoz de la asociación, afirma que "aunque el desánimo está empezando a cundir entre los afectados seguirán luchando porque consideran que la eliminación de árboles sanos es algo injusto". De hecho, plantean más movilizaciones y actos de protesta aunque todavía no han definido cuales.

Molines explica que desde el 12 de noviembre la Conselleria no ha actualizado los brotes de Xylella y considera que este silencio se debe a la cercanía de las elecciones. Piden que les digan cuántos análisis se han hecho en cada municipio dentro de la zona de cuarentena.

Critica además, que muchos ayuntamientos del mismo signo político que el Gobierno del Botánic se han puesto de perfil en esta situación.

Otra de las medidas que han decidido los afectados por la Xylella es no aplicar los tratamientos fitosanitarios que está repartiendo la Conselleria a través de los ayuntamientos hasta que no confirmen que no van a arrancar más árboles sanos.

Los afectados también han decidido solicitar información al responsable de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura acerca de la petición realizada a la Unión Europea sobre la replantación con variedades resistentes en los terrenos devastados por el arranque de almendros.