Arrieta: "La huelga es un instrumento adecuado para las reivindicaciones feministas"

El presidente del CRL, Tomás Arrieta, ha sido entrevistado en nuestro Hora 14 Euskadi, donde ha defendido el uso de la huelga como instrumento para las reivindicaciones del 8M y ha constatado un ligero incremento de la conflictividad laboral en este arranque de año.

Preguntado por el seguimiento de la huelga del 8M, el presidente del CRL ha valorado positivamente el seguimiento de la convocatoria y ha asegurado que "la huelga es un instrumento adecuado para continuar esta senda de reivindicaciones en el entorno de la mujer".

Tomás Arrieta reconoce que el CRL aún no cuenta con los datos definitivos de estos primeros meses del 2019, aunque constata que en este arranque de año se aprecia "un incremento relativamente ligero en términos de jornadas no trabajadas de en torno al 18 o 19% en los datos manejados hasta ahora", por lo que considera que no se puede hablar de un incremento muy significativo de la conflictividad aunque algunos de estos conflictos tengan mucha repercusión mediática.

Frente a este ligero incremento de la conflictividad, el responsable del CRL afirma que se firman más convenios y que 2018 cerró con los mejores datos de los últimos 5 años (uno de cada dos trabajadores está bajo un convenio en vigor) y los salarios han crecido en torno al 2,15% en 2018, aunque también subraya que sigue habiendo sectores importantes que no tienen un convenio actualizado.

Preguntado concretamente por el conflicto en la enseñanza concertada, el presidente del CRL confirma que ninguna de las dos partes han solicitado su intermediación para intentar llegar a un acuerdo.