1-1. El Sant Rafel resiste en Binissalem

Es una tradición desde que milita en la categoría nacional, temporada tras temporada, que el Sant Rafel tenga que afrontar partidos ‘extraños’ en los que no se sabe muy bien porque acaba jugando con un par de futbolistas menos y ve como se le escapan los tres puntos con la señalización de algún penalti de esos que solo le pitan al equipo ibicenco.

Esta vez la película se vivió en Binissalem, aunque al menos esta vez el conjunto de Vicente Román no regresó de vacío y logró la igualada, lo que le permite mantener la distancia en la tabla con su rival de ayer al que aventaja en 4 puntos.

No hubo goles en el primer tiempo, pero los ibicencos fueron dueños de la posesión y apenas concedieron ocasiones al equipo mallorquín. Tras el descanso entró en el campo Vladi, pero solo duró 16 minutos sobre el terreno de juego. Fue expulsado en una acción en la que inicialmente vio la tarjeta amarilla, pero en la que acabó expulsado, después de que uno de los asistentes considerara como agresión su acción a un jugador del Binissalem. Pese a jugar en inferioridad el Sant Rafel generó ocasiones y en una de ellas, Zurdo lograba el primer tanto del encuentro. Los futbolistas ibicencos dedicaron el tanto a Pacheta que se encuentra actualmente en Chile por un problema familiar grave. La igualada llegó en el minuto 74. Rubén Martínez despejó un balón, tras un plantillazo, pero el colegiado no apreció falta. En el saque de banda posterior, el defensa ibicenco forcejeó con un delantero local, y la jugada fue castigada como pena máxima. Dalmedo no falló desde los once netros. Siguió creando peligro el Sant Rafel hasta que se quedó con 9 futbolistas en el minuto 81, tras ver la segunda amarilla Rubén. En pleno festival tarjetero, el técnico, Vicente Román fue amonestado “por formular observaciones al árbitro”. A pesar de la inferioridad, los visitantes se mantuvieron firmes en defensa, supieron aguantar ante tanto contratiempo y salvaron un punto

Por cierto, el árbitro del partido fue Pérez Galmés, auxiliado en la banda por Vidal Garcías y Bordoy Homar. Algunas veces los jueces de línea son tan determinantes como los colegiados. Al menos en los partidos que juega el Sant Rafel. La única incógnita es si habrá más encuentros ‘extraños’ para los ibicencos en lo que queda de temporada o habrá que esperar a la siguiente. Continuará.