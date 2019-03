3-1. En Marbella se escapa otro tren

La UD Ibiza se ha estrellado también en Marbella en un partido en el que ha sufrido mucho en su área, se ha visto claramente superado por el rival en la primera parte y en el que una semana más ha vuelto a tener poca presencia en el área rival. Solo cuando estaba por detrás en el marcador ha arriesgado más, acumulando delanteros en el campo.

Un marcador final contundente, que escuece y un partido que ya se ha visto muchas veces en la presente campaña. Pasan las jornadas, cada vez quedan menos partidos y hay que pertenecer al género del optimismo antropológico para seguir creyendo en el sueño de los play-offs. Han ganado en esta jornada el Recreativo y el Melilla.

Se tocan muchas teclas, se cambian cosas, muchas caras nuevas, pero el resultado es el mismo: Fútbol plano, falta de ideas y ahora se ha añadido otro problema: fragilidad defensiva. Y otro detalle no menor, los refuerzos de invierno siguen si demostrar nada y no han dado ese plus de calidad extra que se esperaba y deseaba. Las decepciones no matan, solo enseñan.

Pablo Alfaro ha vuelto a retocar el equipo, tras una semana completa de entrenamientos. Más jugones en el medio campo con Armenteros y Chavero, un extremo en banda derecha, Perdomo y apostando por Cirio en banda izquierda, dejando a Giner en el banquillo. Núñez ha vuelto a ser el medio centro defensivo, incrustado entre los dos centrales. El plan parecía claro : más posesión, más control, ya se sabe que la imaginación para el juego hay que tenerla en la cabeza.

Pero lo cierto es que los ibicencos han sufrido mucho desde el arranque del partido. El Marbella no ha dado tregua. Ha salido apretando, con una presión alta y en diez minutos ha rematado cuatro veces a la portería defendida Alex La ha tenido Samu Delgado tras un buen centro de Alex Bernal, dispararon fuera , Juanma y Faurlín y poco después a la salida de un córner, con todo a su favor, Dani Pérez tampoco acertó ante Alex.

En el primer cuarto de hora se sucedían los saques de esquina favorables al conjunto andaluz y el Ibiza era incapaz de salir de su campo y de encontrar huecos para romper la presión rival. A los 18 minutos fala peligrosa para los locales, pero Samu Delgado estrelló el balón en la barrera. La primera llegada visitante no llegó hasta el minuto 20 con una arrancada de Perdomo y su centro no encontró rematador y el balón fue despejado por Ruiz. Pero el temporal inicial fue desapareciendo y el Ibiza empezó a mover la pelota, a estar más comodo en el Antonio Lorenzo Cuevas y generó una clara ocasión con un disparo final de Armenteros desde las frontal que obligó a Wilfred a una gran intervención. La afición ibicenca no recordaba la última vez que su equipo había sido capaz de crear una oportunidad de gol en campo contrario.

Pero cuando más cómodo parecía estar el Ibiza llegó el mazazo, en el minuto 33, un pase del brasileño Paulo Víctor por la banda izquierda y su centro lo mandó a la red Juanma tras una buena maniobra, superando a su defensor Albizua. El gol premiaba al equipo que más lo había buscado. Quedaba por ver la capacidad de reacción del Ibiza, pero antes de que pudiera

notarse algo distinto en el campo, lo que llegó fue otro tanto andaluz a balón parado. Una falta lateral que sirvió Juergen y volvió a rematar Juanma en una acción en la que no estuvo muy acertada la defensa Ibiza. Todo se ponía muy cuesta arriba y además el Marbella estaba cada vez más crecido y llegaba una y otra vez con peligro a la portería de Alex. El descanso fue la mejor noticia porque las sensaciones no podían ser peores.

Alfaro arriesgó en la segunda parte, con dos cambios. Entraron Raí y Jordi por Perdomo y Armenteros. Los visitantes salieron más ambiciosos, porque no tenían otra opción. Lo intentó desde lejos Bonilla nen un lanzamiento de falta, pero su disparo lo atrapó Wilfred. Pero el Marbella no daba respiro y en cada aproximación creaba peligro. Un disparo de Juergen rozó el 3-0 y poco después se repitió la acción sin encontrar portería.

La UD lo intentaba mucho más en la segunda parte. Sin buscar tanto la elaboración con un futbol más directo. Hubo remates de Jordi Sánchez, de Rodado, acercamientos en los que falló el último pase, pero al menos se veía más ambición ofensiva.

Pero todo el esfuerzo quedó en nada a los 71 minutos en una contra andaluza, con un centro de Delgado que remató de forma impecable Montero que acababa de entrar en el campo sustituyendo a Juanma. Otro gol que retrató a los centrales ibicencos.

En él último cuarto de hora entró Giner por Cirio, pero unos y otros parecían desear el pitido final. Unos para celebrar el triunfo. Otros para no sufrir un castigo mayor, asimilando una derrota dura . Con el tiempo cumplido llegó el tanto del honor visitante, tras un lanzamiento de falta de Bonilla que mandó a la red Rodado.

En el balance final, de nuevo una imagen pobre y una certeza: con solo desearlo no se consigue.