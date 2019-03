"En las próximas elecciones las mujeres tenemos una línea roja: el feminismo"

'Towanda Rebels' son Zúa Méndez y Teresa Lozano. Dos mujeres que hace año y medio decidieron hacer una pausa en sus vidas para emprender un nuevo proyecto conjunto. "Tenemos muchas cosas que decir y creíamos que lo que nos pasaba a las mujeres no se estaba tratando desde la perpesctiva correcta", aseguran. Con sus móviles y las redes sociales como herramientas comenzaron a trabajar. En la actualidad, tienen en el mercado un libro y varias campañas virales. "Nuestro mensaje fue calando pero lo más importante es que tenemos una red de mujeres reales, referentes y que hacen cosas".

Este lunes estarán a partir de las siete en Las Meanas hablando de la cuarta ola generacional, movimiento que nace "como una reacción a la violencia sexual que estamos viviendo. Es intergeneracional, internacional y lucha contra las violencias sexuales que aglutina industrias como la prostitución o los vientres de alquiler".

Para Zúa y Teresa decir que hay tantos feminismos como mujeres "es no decir nada. El feminismo sigue siendo la lucha colectiva por la liberación de la mujer. Hay varios eufemismos como el feminismo liberal que realmente quieren que todo siga igual". En su discurso también hay un mensaje para los hombres. "Tienen que ser aliados, acompañar. Son bienvenidos y necesarios en la lucha feminista. Decir que el feminismo busca la guerra entre hombres y mujeres es totalmente falso". Y un aviso a la clase política sobre la utilización del 8M. "No han entendido nada si creen que no nos hemos dado cuenta, En las próximas cuatro elecciones que viene por delante, estamos seguras que las mujeres van a tener una línea roja muy clara; el feminismo".