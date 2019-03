Aduriz se ve "cumpliendo plazos" pero no se atreve a fechar su regreso

Aritz Aduriz se mostró este lunes en Lezama satisfecho de ir "cumpliendo los plazos" en la recuperación de la lesión de rodilla que sufrió el pasado 10 de enero, pero no se atrevió a aventurar la fecha de su regreso de los terreno de juego.

Aduriz trabajó en el entrenamiento de este lunes por primera vez con el grupo desde su lesión, un esguince de rodilla en el que posteriormente se vio que también "el ligamento cruzado estaba afectado".

"Y cuando el ligamento cruzado está un poco dañado los plazos son los que son y es muy difícil acortarlos", asumió sobre una lesión que al sufrirla tuvo "una sensación muy mala" y un poco después, "al hacer una hiperextensión", notó "que algo no estaba del todo bien".

El ariete internacional, no obstante, desveló que "en ningún momento se ha hablado de operación" y que al respecto se han "tomado las decisiones oportunas" para que la rodilla se cure como debe.

Sin embargo, quiso ser cauto sobre su reaparición y cuando le preguntaron si se ve jugando ya en el mes de abril, comentó que le "gustaría decir que sí". "Ojalá. Sería bueno y estaríamos hablando de que las cosas habrían ido bien. La progresión está siendo muy buena y me estoy encontrando bien, pero vamos a ir progresivamente y ver como voy asimilando todo", reflexionó.

Aduriz confesó que estos dos últimos meses ha tenido "momentos personalmente un poco duros y largos" porque no está "acostumbrado a estar tanto tiempo fuera terrenos de juego".

"He intentando tener paciencia, que no tengo mucha, y estar lo mejor posible", añadió, congratulándose de que "la marcha y la solidez del equipo, cómo ha competido y los buenos resultados que ha conseguido, han hecho que (el tiempo de baja) sea más llevadero".

El delantero rojiblanco, que hace un mes cumplió 38 años, quiere estar centrado en su recuperación y no plantearse todavía su renovación de contrato, decisión que tanto el presidente, Aitor Elizegi, como el director deportivo, Rafa Alkorta, han dejado en su mano.

"Sinceramente, creo que lo prioritario no es ahora pensar en nombres, sino en el club, en que tenemos que terminar de reconducir el camino de esta temporada que no iniciamos bien. Lo importante es que el equipo esté bien", consideró.

"Cuando me vea jugando otra vez y me vea competir ya se decidirá y ya hablaremos de lo que tengamos que hablar, pero no quiero que esto tenga más jugo. Hay otras prioridades. En este deporte lo que prima es el colectivo y aquí que el Athletic este lo mejor posible", zanjó el asunto.