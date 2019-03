Las Jornadas de Montaña de Eibar proyectan cinco documentales

Las Jornadas de Montaña de Eibar, organizadas por el Club Deportivo, han programado para esta semana la proyección de un total de cinco películas documentales, que se podrán visionar en el Teatro Coliseo. Este lunes 11 de marzo se proyectarán los trabajos ‘The search for the wood’, de Marten Persiel, y ‘The Dawn Wall’, de Josh Lowell y Peter Mortimer, mientras que el miércoles día 13 se podrán ver los documentales ‘Wallmapu’, de Ben Sturgulewski, ‘In the starlight’, de Mathieu Le Lay, y ‘Everest green’, de Jean Michel Jorda. Sobre estas películas hemos hablado con Aitor Elduaien, responsable de Comunicación de ‘Bilbao Mendi Film Festival’, certamen que ha proyectado previamente estas películas.

Las proyecciones arrancarán a las siete de la tarde en el Teatro Coliseo de Eibar y las entradas tienen un precio de cinco euros. Por otro lado, las Jornadas de Montaña han programado otras citas para los próximos días, como son la conferencia ‘El viaje’, que correrá a cargo de Juanjo San Sebastián y que se celebrará en el salón de actos de Portalea el día 20, mientras que el Club Deportivo ha organizado para el domingo día 24 una nueva edición del ‘Zuhaitz Eguna’. Para terminar, el domingo 31 del presente mes, se ha preparado un ‘Negutrail’, con la participación de Uxue Fraile.