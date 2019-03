Ea, ya pasó el 8 de marzo, con un éxito similar o incluso superior al del año pasado, y con eslóganes y reivindicaciones más o menos afortunadas. Ha quedado claro, que es necesaria la igualdad entre mujeres y hombres y hombres y mujeres. No es que todo se escriba con barrita a, ni con la arroba, que eso no es más que una gilipollez, ni que ellas lleven camisetas moradas y ellos lacitos del mismo color. Se trata de tener las mismas oportunidades y el mismo trato.

Ahora queda todo un año hasta el 8 de marzo de 2020, y ahí quiero ver a mujeres y hombres reivindicar y exigir igualdad y denunciar cuando esta no se produzca. No quiero partidos con los líderes varones delante y las mujeres detrás, como de fondo.. ¡ni que vuelva el hombre! Quiero una universidad que aplique criterios objetivos que permitan que si hay más mujeres que hombres estudiando, con mejores notas, con más premios de fin de carrera, también se mantenga la lógica proporción en titularidades y cátedras. Quiero ver un tribunal constitucional donde no haya la exasperante desproporción entre mujeres y hombres cuando ellas son mayoría en la carrera judicial. Y lo mismo en el Supremo, si no, vean el tribunal del procés, por ejemplo. Quiero sindicatos aplicando la igualdad de oportunidades a la hora de ocupar liderazgos en todos los sectores sin discriminación, y un congreso y un gobierno formado por los mejores, sean mujeres u hombres. ¿Qué leche es eso de las cuotas?

Cuando todo eso se alcance, y de verdad una mujer gane lo mismo que un hombre por hacer el mismo trabajo, y tenga las mismas oportunidades para ocupar cualquier puesto en este país, celebraré que el 8M sirve para algo. Mientras la diferencia salarial sea la que es, haya trabajo feminizados, etc. que se guarden el lacito o la camiseta donde quieran. No es cuestión de lo que hay bajo el pantalón o la falda, lo lleve una mujer o un hombre. Se trata de lo que haya bajo el hueso del cráneo.