Barriomar existe, aunque Ballesta no quiera verlo por Twitter

La llegada de las redes sociales ha hecho que cambiemos nuestra forma de comunicarnos con nuestros responsables políticos. A la hora de expresar una queja o aplaudir la gestión de un Ayuntamiento la forma más rápida y directa es hacerlo vía Twitter. Un arma de doble filo que no siempre es agradecida por los equipos de Gobierno, que no suelen encajar muy bien las críticas o las reivindicaciones si se hacen en esa especie de plaza pública en la que se han covertido las redes sociales.

La cuenta de @Ballesta_Murcia en esta conocida red social suele seguir el día a día del alcalde murciano para que sus seguidores sepan en cualquier momento lo que está haciendo y en qué consiste su trabajo. Pero esta cuenta además de informar también suele recibir peticiones por parte de los usuarios y vecinos del municipio. Tal es el caso de @BarriomarObs (The Barriomar Observer), una de las últimas cuentas bloqueadas por el perfil del alcalde de Murcia en Twitter y que ha iniciado una campaña en change.org con la intención de conseguir firmas para que dicha cuenta no pueda bloquear a ningún usuario. Curioso, ¿verdad?

En Hoy por hoy hemos decidido poner cara a la persona que se encuentra detrás de la citada cuenta de Barriomar y conocer qué ocurre en el barrio y cuáles son sus necesidades. Se trata de Paco Román Soler, miembro de la AAVV de Barriomar, que ha visitado el programa en compañía de otra vecina del barrio, Carmen Hernández Pérez.

Le hemos preguntado en alguna ocasión por aquí tanto al alcalde como al concejal por el tema, y su amable respuesta ha sido: pic.twitter.com/YgcGxGIUkB — The Barriomar Observer (@BarriomarObs) 10 de marzo de 2019

Tanto Paco como Carmen se muestran sorprendidos por haber sido bloqueados por el perfil oficial de José Ballesta en Twitter, aunque no ha sido el único que los ha bloqueado, también lo ha hecho @Ppguillenparra teniente de Alcalde de Modernización y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Murcia.

Paco Román y Carmen Hernández en los estudios de Radio Murcia / Cadena SER

Dice Román Soler que la única intención a la hora de crear la cuenta fue hacer saber al equipo de Gobierno las deficiencias que presenta el barrio en varios sentidos: movilidad, equipamientos, servicios..., pero nunca con argumentos que pudieran ser hirientes o en un tono hosco o maleducado. "Eso lo hemos cuidado mucho, no somos afines a ningún partido político. Lo que queremos es que el Ayuntamiento dote al barrio de los servicios que necesita", ha dicho.

Los materiales sobrantes de las nuevas construcciones suelen acabar de esta forma. Así lo denuncia Paco Román desde su cuenta @BarriomarObs / @BarriomarObs

Carmen Hernández se queja de los accesos y la falta de zonas verdes en la zona sur de Murcia. "Tenemos unos accesos penosos, tenemos que pasar por debajo de la autovía. Nos sentimos estrangulados". Carmen reivindica más parques y jardines para los niños de Barriomar. "El otro día se me caían los lagrimones al ver como los niños jugaban a la pelota entre los coches, y al otro lado del río un parque tipo europeo, con agua, arena, todo maravilloso, bosque de ribera". Se me cayó el alma a los pies". Y que conste -dice Carmen- que el problema no es el río como dijo una vez el alcalde, "el río es vida y no lo vemos como un problema", ha asegurado.

Las zonas sin urbanizar en Barriomar se convierten en zonas de juego para los más pequeños ante la falta de parques y jardines, "con el peligro que ello conlleva", denuncian los vecinos / @BarriomarObs

A toda esta lista de peticiones, Paco Román le suma otros tantos como las vías del tren, la Avenida Ciudad Almería (conocida popularmente como carretera de Alcantarilla) por donde transita un importante volumen de tráfico a toda velocidad. Por si esto fuera poco -continúa Román Soler- "no tenemos apenas pasos de peatones. Tenemos que soportar distancias de 300 metros sin ningún paso de cebra, sin acera y sorteando contenedores de basura, lo que no deja de ser un peligro para niños y mayores", ha dicho.

En #Barriomar, nos conformamos con un parque, lo del yoga y la zumba ya si eso para otro año... pic.twitter.com/D34DU9ClfH — The Barriomar Observer (@BarriomarObs) 11 de marzo de 2019

Por último, el responsable de @BarriomarObs ha denunciado la triste situación que vienen soportando unos vecinos de Camino Hondo que viven junto a dos edificios que durante mucho tiempo estuvieron 'okupados' y que una vez desalojados fueron tapiados dejando en su interior cantidad de ratas que "campan a sus anchas". Al parecer, los edificios fueron desalojados y tapiados pero no fueron desinfectados, ni se llevaron a cabo labores de desratización y desinsectación, "por lo que estos vecinos tienen que tener las persianas bajadas para que no se cuelen las ratas, una situación insostenible", ha asegurado Paco Román.