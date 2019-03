La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de asumir el caso de Villas del Arenal ha marcado un bronco pleno en el ayuntamiento de Málaga para exigir la dimisión de los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras, investigados por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad de documento público y malversación en relación a presuntas injerencias políticas en expedientes urbanísticos de la barriada Villas del Arenal.

Un pleno extraordinario en el que la decisión de Anticorrupción ha caído como una auténtica losa sobre el equipo de gobierno del PP y que se ha convertido en uno de los principales argumentos para exigir la dimisión de los dos ediles investigados.

En una votación a mano alzada, con 14 votos a favor frente a 13 en contra, los cuatro grupos de la oposición, PSOE, Málaga Ahora, Málaga para la Gente, Ciudadanos y el edil no adscrito de Podemos, han exigido la dimisión de los dos concejales, que además conforman el núcleo duro del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que vuelve a negarse en rotundo a desprenderse de sus ediles y del gerente de Urbanismo hasta que no llegue el juicio oral aludiendo a la presunción de inocencia.

Uno de los carteles que han mostrado los vecinos de Villas del Arenal / Nieves Egea

Desde la oposición dejaban la puerta abierta a estudiar una posible moción de censura. El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, se refería al alcalde: "Haga dimitir a sus concejales, sea valiente, de lo contrario, nos obligará a todos los grupos representados aquí a iniciar una nueva vía por regeneración política, por ética política y por que la sombra de la corrupción no siga al frente de este ayuntamiento y al frente de esta ciudad". "No deben seguir personas investigadas por estos delitos en estos cargos", indicaba la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, que hacía hicapié en que al tratarse de un caso de "especial trascendencia", lo asume la Fiscalía Anticorrupción. En esa línea, el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, le decía a de La Torre que "la mitad" de su argumento se lo habia "desmontado" la propia Fiscalía Anticorrupción: "Decía que esto no era corrupción, yo le animo al señor De la Torre a que vaya a la Fiscalía y se lo explique", ironizaba Carballo. "Si usted no los cesa, vamos a pedir su dimisión", advertía Eduardo Zorrilla, el portavoz de Málaga para la gente-IU, mientras que el concejal no adscrito, Juanjo Espinosa, de Podemos, alentaba al portavoz socialista a encabezar una moción de censura.

De la Torre por su parte acusó a la oposición de "atropellar" los derechos de Pomares, Porras y Cardador e insistía en que sería separados de sus cargos en el caso de que fueran "imputados formalmente": "Si llegara ese caso, que no va a llegar, serán separados de sus cargos", indicaba el regidor para reiterar que "no es el caso" e insistir en que no se está cumpliendo la presunción de inocencia. La concejala Teresa Porras añadía: "Si nosotros nos vamos, cuando se archive el caso, ¿ustedes se van todos? Pregunto", mientras que Francisco Pomares anunciaba que ejercerán "cuántas acciones legales" estén a su alcance para la defensa" de su "honor" y de la "presunción de inocencia".

Tenso pleno con la presencia de vecinos afines al PP o al PSOE y con continuas interrupciones de residentes de esa barriada -Villas del Arenal- a favor del equipo de gobierno que portaban carteles en los que se podía leerse: "Porras = inocente", "Pomares = Inocente", "Alcalde, Málaga te apoya" y "Dimite tú".

Carteles que la propia Porras alentaba con gestos a que fueran levantados por el público durante la sesión plenaria.

En su intervención, los vecinos de Villas del Arenal arremetieron contra la oposición, a los que acusaron de utiilizar este caso para llegar a la alcaldía: !Nos utilizan!, llegaron a gritar en la sesión; ya una vez acabado el pleno, la bronca siguió en los pasillos de la Casona del Parque, donde los vecinos increparon a las concejalas de Málaga Ahora en una tensa discusión.