Detectado un caso de sarampión en Vitoria

La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud ha activado el protocolo para detectar potenciales contagios tras confirmarse en Vitoria un caso de sarampión en una mujer de 28 años que empezó con síntomas el pasado día 2, tercer caso en Euskadi este año.

El Departamento de Salud ha recordado este lunes que todas las personas que no han pasado la enfermedad o que no están adecuadamente inmunizadas son susceptibles de contraerla si no están vacunadas.

Desde Salud Pública se han aplicado las medidas de aislamiento para evitar nuevos contagios y, como establece el protocolo, se están llevando a cabo los estudios de contactos y se están tomando las medidas necesarias con las personas que han tenido relación con la afectada, entre ellos, vacunar con caracter de urgencia a quienes tuvieron contacto con esta paciente en el propio centro de salud.

Desde el año 2012 y hasta el año pasado no se había detectado ningún caso de sarampión en Euskadi, una enfermedad que está experimentando un incremento en toda Europa.

El año pasado se confirmaron un total de seis casos de sarampión en Euskadi y tres más en lo que va de 2019. De estos nueve casos, siete se han dado en Bizkaia, uno en Gipuzkoa y éste último en Álava.

Hasta la fecha todos los casos habían sido contagios importados por viajes a zonas epidémicas, pero en esta última ocasión, la persona contagiada no recuerda haber estado en contacto con nadie que haya viajado recientemente a estas zonas, por lo que la investigación epidemiológica trata de determinar el origen.

En Euskadi la vacuna contra el sarampión está recogida en el calendario vacunal infantil y la cobertura de la primera dosis de Tiple Vírica (Sarampión-paperas-rubeola) es del 96 % y de casi el 95 % en la segunda dosis. Estas coberturas cumplen con los indicadores recomendados por la OMS. EFE