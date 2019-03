Diegui: "Estar en casa es lo máximo y espero seguir muchos años más"

Diegui Johannesson ha ampliado su vinculación con el Real Oviedo hasta el año 2021. El canterano, que debutó en la temporada 2014-2015 con el primer equipo a las órdenes de Sergio Egea, ha superado la centena de partidos con la elástica azul y es uno de los encargados de portar el brazalete del cuadro carbayón.

"Llevábamos hablando durante mucho tiempo y al final conseguimos llegar a un acuerdo. La gente se alegró mucho por mí, me siento muy querido en el vestuario. Me costó muchísimo trabajo llegar hasta aquí. Había jugado con el primer equipo en el año del ascenso y luego me tocó regresar al final, y no fue nada fácil. Seguí trabajando y me llegó de nuevo la oportunidad en Segunda. Me quedo con todos los compañeros que hice, y que algunos son mis amigos. Estar en casa es lo máximo que hay y espero seguir aquí muchos años más”, afirmaba el lateral en su comparecencia ante los medios.

El hispano-islandés también destacó el buen papel de la entidad ovetense, asegurándose la continuidad de la mayor parte de la plantilla para la próxima campaña: “El club ha renovado a gente que fue bastante importante estos años atrás y está trabajando muy bien de cara al futuro”.

Sobre lo ocurrido en Mallorca, donde el defensa no disputó ningún minuto, reconoció que no estuvieron a la altura, pero que tratarán de sobreponerse cuanto antes para volver a la senda de la victoria después de haber sumado solo dos puntos de los últimos nueve: “Unas veces me toca salir del banquillo, otras ser titular y otras no jugar. Pero yo estoy disponible para lo que decida el míster. No hicimos un buen partido, sobre todo en la segunda parte. Nos ganaron con poco, aunque fueron superiores. Ahora hay que hacer 6 de 6. Ganar este primero en casa e ir al Molinón a intentar ganar. La derrota no nos puede nublar. Jugar en casa siempre te favorece, competimos muy bien. Para estar arriba hay que sacar muchos puntos en casa y rascar algún punto fuera”, añadía Diegui tras observar que los azules disputarán 7 de los 12 partidos que restan de competición en el Carlos Tartiere.

Vuelta a los entrenamientos



La plantilla, después de dos días de descanso, regresó a los entrenamientos con la novedad de Carlos Martínez que, tras dos semanas de lesión, trabajó con el resto de sus compañeros y podría estar disponible para medirse al Nástic. El que seguro se perderá ese choque será Sergio Tejera, sancionado, mientras que Carlos Hernández y Javi Muñoz tienen cuatro tarjetas y si ven una cartulina amarilla se perderían el derbi.

Por otro lado, La Liga hizo oficial esta mañana los horarios de la jornada 33 donde el Oviedo se medirá a Las Palmas el próximo sábado 6 de abril a las 20:30 horas en el Carlos Tartiere. Fecha en la que el Grupo Symmachiarii y la APARO organizarán la fiesta del aniversario de la entidad ovetense como es habitual cada año.