Pintadas contra los Borbones, la Iglesia y Vox en la Catedral de Santiago

La Catedral de Santiago ha aparecido este martes con nuevas pintadas, contra la familia real, la iglesia y el partido de Santiago Abascal. El Ayuntamiento de Compostela, gobernado por Martiño Noriega, ha condenado esta agresión al patrimonio y en su cuenta oficial de Twitter ha anunciado que se han puesto a disposición del cabildo y también que se procederá a la eliminación de tales inscripciones, cubiertas ahora con una lona, de la manera idónea, aquella que los expertos determinen.

O Concello condena unha nova agresión ao patrimonio, desta vez varias pintadas na contorna da Catedral. O Goberno local xa se puxo ao dispor da @CatedralStgo para colaborar no que sexa necesario. As pintadas serán analizada por expertos para determinar o xeito de eliminalas pic.twitter.com/kNhwoliT1P — Concello de Santiago (@PazodeRaxoi) 12 de marzo de 2019

"Yo no salí de tu costilla, tú saliste de mi coño!" se puede leer en la parte baja de las escaleras que dan acceso a la basílica desde la Praza do Obradoiro mientras en la zona del Arco de Palacio aparecen mensajes como "Guillotina, Borbón", "Gritaremos hasta quedarnos sin Vox", "No nos pararán" y "Machitos", estas dos últimas acompañadas con el símbolo femenino dibujado en forma de un arma.

La Policía ha abierto diligencias para tratar de esclarecer lo acontecido, como ya había ocurrido cuando la fachada de Platerías de este templo había amanecido, en agosto de 2018, con un rostro que imitaba el maquillaje de uno de los miembros más reconocibles de Kiss, el grupo estadounidense de rock duro.

El regidor ha indicado esta vez, como entonces, que "ninguna reivindicación puede servir de coartada para atentar contra el patrimonio de todas y todos".