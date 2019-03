Alberto García: "Es un sueño jugar en uno de los clubes más grandes del mundo"

Alberto García, joven canterano de ElPozo Murcia ya con ficha del primer equipo, ha asegurado que el liderato de la Primera División de fútbol sala es "un plus" tras haberse quedado "con cara de tontos en la Copa de España" y con respecto a su llegada al conjunto profesional ha comentado que "para todo niño es un sueño jugar en uno de los clubes más grandes del mundo".

El jugador sevillano, de 21 años y que desde la pasada semana es jugador de la plantilla profesional de ElPozo, club al que llegó en 2015 procedente del Triana FS para enrolarse en su filial, ha pasado este martes por la sala de prensa del Palacio de los Deportes y allí se ha referido al buen momento que vive.

"Para todo niño es un sueño jugar en uno de los clubes más grandes de España y del mundo y ha sido posible gracias a Diego Giustozzi", ha comentado mostrándose agradecido al técnico argentino.

Con Alberto García son siete los canteranos que actualmente tiene ElPozo para competir en Primera y su nombre se suma a los de Álex Yepes, Fernan, Fede, Matteus, Darío Gil y Álex García.

"Cuando llegas al filial ves los canteranos que hay en el primer equipo y en otros conjuntos como Juanjo en el Barça y Bebe en el Inter", ha comentado el andaluz, quien ha disputado ya ocho partidos a las órdenes de Giustozzi y ha marcado un gol en la máxima categoría del fútbol sala español.

ElPozo accedió al liderato el sábado ganando por 7-6 al Levante y ha desbancado de esa primera posición al Fútbol Club Barcelona Lassa, seis días después de que los catalanes vencieran a los murcianos en la final de la Copa de España.

"Hubiese sido una semana redonda si hubiéramos ganado la Copa, pero ha sido buena y en la Liga somos líderes, lo cual es un plus y nos alegra tras quedarnos con cara de tontos en Valencia", ha indicado Alberto García, quien, consciente de que en la primera plantilla habrá descartes en cada jornada, asume que tiene que "dejarlo todo en la pista porque no me quiero quedar en la grada".

Con respecto a cómo han acogido los que hasta ahora han sido sus compañeros en el filial su progresión, Alberto ha dicho que "son muy guasones y me llaman la estrella del equipo".

Bromas al margen, el ala grana sabe que "nunca hay que darse por vencido ni arrojar la toalla" y a nivel grupal remarca que "hay que darlo todo para ganar los siguientes partidos y acabar primeros la fase regular sabiendo que todos los encuentros son difíciles".