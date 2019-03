Devil May Cry 5, caza demonios con estilo

No hay quinto malo. Y en el caso de la saga Devil May Cry esta máxima taurina se cumple a rajatabla. Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One y PC) devuelve a lo más alto a la franquicia de Capcom. Por si no teníamos suficiente con la estilosa caza de demonios con Dante y Nero, ahora se suma al grupo V, un misterioso joven capaz de invocar a sus propios ayudantes infernales.

En Devil May Cry 5 debemos desbaratar los malvados planes de Urizen, un demonio supremo que pretende absorber la energía de los humanos a través de las raíces de un oscuro árbol gigante. En esta entrega además gana peso la narrativa, tanto para la acción inmediata como para cerrar subtramas de capítulos anteriores. Y todo ello lo vamos a hacer repartiendo espadazos y disparos por doquier; pero aquí no vale (sólo) con machacar botones: cuanto más variadas sean nuestras combinaciones, ejecuciones y virguerías en el aire, más recompensas obtendremos para seguir desbloqueando técnicas y armas. Una locura.

Nero se enfrenta a un jefe final / Capcom/ Koch Media

El cazademonios Nero, ya conocido de la cuarta entrega, regresa ahora más curtido y socarrón. Tras perder su brazo demoníaco ahora cuenta con un brazo mecánico con variantes fabricadas por su socia Nico, que le permiten atacar con poderes eléctricos, enganchar a los enemigos y hasta ralentizar el tiempo. Estas prótesis se pueden intercambiar destruyéndolas, por lo que podemos llevar varias reservadas añadiendo cierta selección táctica antes de cada misión. Al brazo mecánico siempre le complementan la pistola y la espada de Nero, que desencadenan combos tremendos.

En esta entrega la principal novedad es V, un oscuro invocador amante de la poesía siniestra. Apenas es capaz de pelear de forma directa, por lo que se vale de tres demonios para hacer este trabajo a distancia antes de que el mismo V remate a sus víctimas con su bastón. Se hace acompañar de una pantera, un ave y un coloso del averno, especializados en el combate cuerpo a cuerpo, la distancia y la fuerza bruta.

V desencadenando el poder de sus invocaciones / Capcom/ Koch Media

Y no podía faltar Dante, uno de los personajes con más carisma de esta industria. Dante es puro rock and roll, pura actitud y puro poder desatado. Su espada Rebellion, sus pistolas Ébano y Marfil, y otras armas como escopetas y hasta una motocicleta (literalmente) partida por la mitad le sirven para machacar demonios. Y si queremos más, Dante nos ofrece más. Porque también se puede convertir en demonio con más poder destructivo y regeneración de vitalidad. Con todos estos ingredientes y una significativa cantidad de técnicas para aprender, el cóctel resultante es pura energía.

Audiovisualmente Devil May Cry 5 es una maravilla, sólo empañada porque las voces no están dobladas al español (inglés y japonés), pero los textos sí están en castellano. La fluidez de los combates es espectacular, con cadenas de golpes en tierra y aire que son verdaderas coreografías destructivas. Los enfrentamientos contra enemigos finales son desafiantes y, sobre todo, de unas dimensiones gigantes. El diseño y animaciones de los protagonistas, secundarios (mención especial para Nico) y del emperador demoníaco dejan con la boca a abierta. Musicalmente encontramos pistas cañeras que acompañan perfectamente nuestras incursiones entre los demonios.

Dante, el cazademonios legendario / Capcom/ Koch Media

Si hablamos de duración, podemos completarlo en un tiempo que oscila entre 15 y 20 horas, y en abril llegará una actualización gratuita que incluirá el desafío ‘Palacio sangriento’, a lo que hay que añadir una rejugabilidad casi obligada. En cuanto a posibilidades online, ahora mismo disponemos de un modo ‘fantasma’ en el que ver el avance de otros jugadores por nuestra fase. Pero sin duda un modo cooperativo le sentaría como anillo al dedo, como hemos hablado con su jefe de producto en España, Javier Mañú.

Más actualidad





The Division 2 llegará este 15 de marzo con un nuevo encargo para salvar esta vez la ciudad de Washington D.C. Las fuerzas de emergencia durmientes, después de la experiencia de Nueva York, vuelven a ser convocadas para contrarrestar un virus letal en PS4, Xbox One y PC inspirado en las novelas de Tom Clancy. Además, llega con completos modos multijugador cooperativos y zonas oscuras plagadas de retos y recompensas de alto nivel.

El próximo 22 de marzo saldrá a la venta Sekiro: Shadows Die Twice para PS4, Xbox One y PC. El juego de los creadores de la saga Dark Souls (FromSoftware) ambientado en el Japón feudal ya ha revelado su tráiler de lanzamiento protagonizado por ‘el Lobo de un solo brazo’. Habilidades ninja, sigilo y enemigos letales se mezclan en el nuevo lanzamiento distribuido por Activision.

El kit VR de NIntendo Labo y sus posibilidades / Nintendo

El kit de realidad virtual será el cuarto disponible para Nintendo Labo, la serie de juguetes de cartón que toman forma con la consola híbrida Nintendo Switch. Estará disponible el próximo 12 de abril y con él se podrán construir accesorios para conseguir la experiencia completa de realidad virtual con la consola, tales como el arma ‘desintegrador’ o el propio visor RV. Hasta ahora Nintendo Labo contaba con kits para construir juguetes variados e incluso un robot.

La portátil Nintendo 3DS ha recibido ‘Más Kirby en el reino de los hilos’, una versión ampliada del juego original para Wii ‘Kirby’s epic yarn’. Ahora el simpático personaje rosa tiene nuevas habilidades, más minijuegos y objetos para su casa y un modo más difícil para desafiar a los expertos en el mundo de los ovillos de lana.

El servicio de juegos vía streaming ‘Playstation Now’ ya está disponible en España y otros países de Europa. Podemos jugar a un catálogo de más de 600 juegos de PS4, PS3 y PS2, previa suscripción pero sin necesidad de descargar cada título. Además los juegos pueden descargarse en PS4 para poder jugar sin necesidad de conexión permanente a internet.

La final del Tekken World Tour 2019 tendrá lugar en Bangkok, Tailandia, y allí se reunirán los mejores jugadores de Tekkn 7 del planeta. La primera parada será el 20 de abril en Lyon, Francia, y después recorrerá otros países entre los que (lamentablemente) no está España. En cualquier caso todos los combates se podrán seguir en directo a través de Twicth.

Rejilla hasta las finales mundiales / Konami

AlexAlguacil_8 y Josesg_93 son los ganadores de la final española de la PES League 2019, la competición oficial del juego de fútbol de Konami. La final regional europea será en Oporto (Portugal) los días 26 y 27 de abril, y la final mundial en el mes de junio. En el caso de Alex Alguacil ya tiene experiencia en la alta competición, porque en la edición 2018 fue subcampeón del mundo. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.