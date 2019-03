La Comisión del Parlament dictamina la proposición de ley sobre el estatuto especial de capitalidad de Ibiza

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha acordado este miércoles dictaminar una proposición relativa al estatuto especial de capitalidad de la ciudad de Ibiza.

En el debate se ha planteado una transacción para que el municipio de Ibiza reciba seis millones de euros al año, aunque en la votación no ha salido adelante por los votos en contra del PP y del diputado del Grupo Mixto, Salvador Aguilera. MÉS per Menorca y MÉS per Mallorca se han abstenido.

El diputado del Grupo Mixto, Salvador Aguilera, ha afirmado en su intervención que la Ley ha tenido "tiempo suficiente" para llegar a un acuerdo y "es muy triste" que existan aún divergencias "muy importantes sobre la financiación". Aguilera ha destacado también las "deficiencias" existentes en el municipio de Ibiza en cuanto a infraestructuras.

Desde el PP, el diputado Miguel Jerez ha reconocido que "aún queda mucho trabajo por hacer" y ha apelado al resto de partidos para que "agoten todas las vías de acuerdo posibles".

El diputado ha asegurado que el PP es "ambicioso" en relación a la financiación y aportaciones a las que se refieren las enmiendas presentadas por la formación. Así, el Grupo Popular ha defendido que, en relación a inversiones territorializadas, el Govern debería destinar a Ibiza un 5 por ciento y el Consell de Ibiza, un 20 por ciento.

El 'popular' también ha destacado que defienden que la isla de Menorca logre un reconocimiento para su Reserva de la Biosfera, con una ley que reconozca este hecho.

PLANTEAN QUE IBIZA RECIBA 6 MILLONES DE EUROS

Desde Podemos, el diputado Aitor Morrás ha precisado que se niegan a trasladar a la Ley el "derby" existente entre Menorca e Ibiza a la hora de recibir aportaciones. "Que no se intenten poner palos en las ruedas a esta Ley", ha insistido.

Podemos ha reiterado que Vila necesita "más financiación", pero ha criticado las exigencias del candidato del PP al Ayuntamiento de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, que "nunca las aceptaría siendo como fue director de Tesorería o conseller de Hacienda porque sabe que no son realistas".

"No se puede convertir la Ley de Capitalidad de Vila en una 'fake news'", también ha dicho Morrás, repasando el contenido de algunas enmiendas que repasan las historia de Ibiza para justificar su capitalidad. Podemos ha planteado además una transacción para que Ibiza reciba un mínimo de seis millones de euros al ver reconocida dicha capitalidad.

El diputado del PSOE, Enric Casanova, ha defendido que la Ley vela por los intereses de los ciudadanos del municipio, de Ibiza y de parte de los vecinos de Formentera.

Se trata de "una Ley capital para poder impulsar elementos que sí se están dando" y permitirá paliar deficiencias en cuanto a servicios e infraestructuras, ha añadido.

El PSOE ha mostrado su apoyo a la transacción de Podemos para que se aumente hasta los seis millones como mínimo la cantidad a percibir por el municipio de Ibiza.