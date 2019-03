Elke Carsten deja el SUPER AMARA Bera Bera al final de la presente temporada. La jugadora argentina pone así a una etapa breve de dos años en San Sebastián, pero muy intensa y repleta de éxitos. Jugará en la potente liga húngara, en una equipo que no puede desvelar todavía, según ha comentado la propia Carsten.

-Cómo toma la decisión. "Fue en el momento que jugamos en Europa y lo pensé mucho, porque es estar en un club que es como estar en casa, porque es un lugar y una cultura totalmente diferente al lugar al que me voy, que es Hungría".

-Hungría. “No puedo decir todavía el nombre, pero es un equipo que tiene intenciones de seguir mejorando para meterse en Europa la próxima temporada".

-Amigas y títulos. "“Eso está claro, lo de cerrar mi etapa con los títulos. Pero sobre todo lo que me llevo son amigas y un gran grupo. Ahora queda mucha temporada y voy a cerrarla con más títulos".

-No cierra la puerta a regresar. "No, claro que no. Pero espero que no sea tan pronto mi vuelta porque busco seguir mejorando y conociendo otras ligas pero espero que sea un lugar donde volver en el futuro".

La responsable de la sección de balonmano del Bera Bera, Tati Garmendia, valoraba también la decisión de Carsten.

-Se lo imaginaba. "Quería agradecer estos dos años que ha estado con nosotras, queríamos que siguiera, pero es muy competitiva y sabíamos que en algún momento esto podía pasar".

-Quieren pocos cambios. "Mantener el bloque si va bien es lo más importante pero cada año es más difícil porque vamos a más. El objetivo es mantener a la mayor gente posible. El miedo siempre está ahí y es más fácil que se vaya una persona que no está en su casa. Pero no creo que hay mucha más gente que emigre al extranjero".