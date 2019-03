Emma Lustres es la primera embajadora de las Rías Baixas

No fue al azar que la sintonía de La ley de la sombra fuese la elegida para conducir la Gala de Turismo de la Diputación de Pontevedra este martes en Vigo, y es que en ella se ha designado a su productora, Emma Lustres, fundadora y directora ejecutiva de Vaca Films, como Embajadora de las Rías Baixas, y sobre el escenario del Mar de Vigo comenzaba a hacer su trabajo: “Seguro que si pechades os ollos e pensades nun recordo bonito, nun olor bonito, nun sabor bonito, seguro que pensades nas Rías Baixas que sen dubida é unha das terras máis bonitas non só de España senón de Europa e do Planeta”.

Hacía esta declaración de amor por la tierra junto a Carmela Silva, la presidenta de la Diputación que concedía sellos de calidad a 139 negocios y realataba el trabajo de esta administración en colaboración con entidades privadas para seguir potenciando las visitas a lugares que de por sí son unicos con especial atención a la cultura y la gastronomía.

Rosa Cedrón y Media Punta han actuado en la gala.