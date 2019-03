Casado pide Vox que no se presente en circunscripciones pequeñas

El presidente del PP, Pablo Casado ha viajado este miércoles a Zaragoza, donde ha intervenido en un acto con militantes acompañado por la cúpula del partido en Aragón. Allí ha lanzado un mensaje de confianza al empresariado de la Comunidad a la vez que insistía en su revolución fiscal. Antes, ha hablado en clave nacional.

Pablo Casado ha agradecido la decisión del Comité Ejecutivo del PAR (Partido Aragonés Regionalista) que no concurrirá a las elecciones generales del 28 de abril, por lo que mostraba su respeto ya que supone en su opinión, no dispersar "el voto constitucionalista". El líder del PP no ocultaba su deseo de que otros partidos, incluido los nuevos, en referencia a Vox, hagan también el mismo "análisis de responsabilidad".

Para Casado supone pensar "si en aquellas convocatorias electorales, que no van a tener representación en algunas circunscripciones, si merece la pena dividir el voto para que algunos escaños pasen al PSOE y a Podemos".

Rebaja fiscal y confianza

Antes de la intervención con afiliados, el líder popular ha visitado las instalaciones de la papelera SAICA. La industria y la economía han tenido una gran importancia en su discurso. Ha insistido en su revolución fiscal que consiste en la rebaja del IRPF por debajo del 40%, el de Sociedades para el que apuesta por una bajada del 20% o la supresión del Impuesto de Sucesiones, de Donaciones, Patrimonio o el de Actos Jurídicos Documentados.

No es el único compromiso electoral lanzado por Casado en Zaragoza, también se ha mostrado dispuesto a "cuidar" a todas las empresas con sede en Aragón y a apostar por la llegada de "otras muchas". En su intervención, el líder del PP se ha mostrado seguro de que Aragón "puede y debe ser el núcleo logístico esencial para toda España" gracias a la alta velocidad ferroviaria, los aeropuertos o las plataformas logísticas, en concreto Zaragoza