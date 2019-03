El PP recurre a Epi y Blas para reclamar el voto útil frente a Vox

Circula por WhatsApp un vídeo en el que Epi y Blas explican lo que hay que hacer "para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa". Un montaje de apenas un minuto según el cual que Epi se ha vuelto simpatizante de Vox, pero al que Blas le explica cómo funciona la ley electoral para convencerle de que se decante por el voto útil.

El vídeo no lo ha producido el PP, pero fuentes de Génova le han reconocido a Eldiario.es que sí lo están difundiendo. Algunos cargos populares, como la diputada por Córdoba Isabel Cabezas, lo han compartido en su cuenta de Twitter.

"¿No te das cuenta, Epi, de que si votas a Vox estás apoyando a Sánchez y a toda la tropa de independentistas?", dice Blas en el vídeo, quien pone como ejemplo los hipotéticos resultados en la provincia de Barrio Sésamo, con un partido constitucionalista —ilustrado con la bandera de España— consiguiendo 998 votos, quedándose a solo dos del escaño: justo los que habría conseguido Vox.

"Todos esos votos se perderían y Sánchez y Begoña [en referencia a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno] seguirían en el Falcon", dice Blas. al pronunciar esa frase, además, aparecen Coco y la cerdita Peggy en un avión.

A priori, al no ser un vídeo oficial del PP, Génova se ve exenta de asumir responsabilidades ante la Junta Electoral Central. Pero su contenido coincide plenamente con el discurso del partido que lidera Pablo Casado, quien esta misma mañana le ha agradecido al PAR (Partido Aragonesista) que no concurra a las elecciones del 28-A para que no haya "una dispersión del voto constitucionalista".

La ley electoral española se rige por el sistema d'Hondt, lo cual se traduce en el hecho de que las provincias menos pobladas, como Ávila, Segovia o Cuenca, entre otras, solo cuentan con tres escaños en el Congreso —Ceuta y Melilla, con solo uno; y Soria, dos—. Por eso la división del voto de la derecha puede ser letal para el PP.