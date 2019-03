El consejero Darpón dimite por las irregularidades en la OPE de Osakidetza

Se va. Jon Darpón no resiste y abandona su responsabilidad en el área de Salud. La investigación abierta por el fraude en la OPE (oferta pública de empleo) se lleva por delante, también, al máximo mandatario del departamento después de las renuncias de la directora general y el director de Personal.

Las sospechas sobre su dimisión habían aumentado a primera hora de este miércoles, en los pasillos del parlamento donde se ha celebrado pleno ordinario. Las caras de preocupación del propio lehendakari y de algunos otros cargos del ejecutivo, las conversaciones intensas que han existido en las últimas horas entre el titular de Salud con miembros del gabinete de Urkullu han hecho crecer las sospechas de que las horas de Darpón al frente del área estaban agotándose.

A las puertas de la cámara vasca, el lehendakari no ha querido confirmar que Darpón fuera a continuar en su gobierno. Distintas fuentes consultadas por Cadena Ser Euskadi, aseguraban que a una semana de su reprobación, la situación del consejero era "límite" y que podría precipitarse en las siguientes horas,

A diferencia de otras ocasiones, Urkullu no ha ratificado, a preguntas de los periodistas, a su consejero, "no tengo nada que decir", se ha limitado a contestar cuando hace apenas unas semanas, desde el gobierno insistían en su continuidad porque "no había motivos" para que abandonara el cargo.

Pero lo cierto es que la presión política y judicial y acosado por las presuntas irregularidades en la OPE han culminado hoy con su dimisión.