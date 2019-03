Herrerín se hará centenario ante el At.Madrid

El portero del Athletic Club Iago Herrerín espera este sábado en San Mamés, en el partido liguero que mide a los dos equipos rojiblancos, un Atlético de Madrid muy dolido y con rabia" por su eliminación el martes de la Liga de Campeones ante la Juventus de Turín.

No obstante, el meta bilbaíno alertó de la calidad del conjunto colchonero, en cuya cantera estuvo unos años, y de las dificultades que ofrece siempre al Athletic y a todos los equipos. "Nos cuesta mucho jugarle, a nosotros y a todo el mundo, porque es de los mejores del mundo. La Juventus para ganar necesitó hacer su mejor partido", recordó Herrerín.

Herrerín cree que, aunque los del Cholo Simeone puedan llegar a Bilbao "muy dolidos y con rabia" por la eliminación europea, el del sábado "será un partido bonito de jugar, duro y para el espectador bonito de ver".

Y tampoco cree que el Atlético "vaya a cambiar su estilo o a estar mal" por la derrota del martes, ya que "tiene una plantilla muy amplia y con grandísimos jugadores".

De esos grandes jugadores, Iago destacó a Jan Oblak como el mejor portero del mundo junto a Marc André Ter Stegen. "Es el mejor, es determinante en muchos momentos, Oblak y Ter Stegen son referencias para todo el mundo. los dos que más diferencias marcan. Ter Stegen es el portero para Barça y Oblak para el Atlético de Madrid", dijo.

En cuanto al ataque colchonero, aunque reconoció que Antoine Griezmann "ha hecho buenos partidos" contra el Athletic, no quiere hacer distingos entre los delanteros rivales del sábado porque, "si no es Griezmann, será (Álvaro) Morata, si no Diego Costa y si ni otro, lo importante es el equipo".

Al Athletic, por su parte, "los 3 puntos" del sábado le "permitirían juntarse con los puestos de Europa y ya respirar del todo de alivio de lo de abajo", que ahora Iago considera el primera gran objetivo del curso. "Y si cuando lleguen los puntos de salvación estamos cerca de Europa, iremos a por ellos, porque a los primeros que nos gusta es a nosotros", añadió.

En todo caso, ve a su equipo "con sensaciones buenas durante bastante tiempo y entrenando con ganas". "Los resultados te hacen estar más tranquilos y después de no ganar el viernes (al Espanyol, también en La Catedral) estamos con muchas ganas de jugar", dijo.

Herrerín destacó la figura del internacional sub-21, Unai Núñez, que será el sustituto de Iñigo Martínez, baja por sanción. "No está Iñigo, pero está Núñez que está terrible, entrena increíble y cuando juega lo hace genial. Tenemos grandes recambios atrás. Iñigo es una pieza fundamental, pero con Núñez no se va a notar nada", destacó.

Por lo demás, le parece que "el Barça es el claro favorito" al título de liga porque "que pierda tres partidos es difícil", y cree que "la pelea" de LaLiga "va a estar por la Europa League, donde el Getafe está siendo un equipo muy duro y difícil de ganar, y por evitar el descenso".