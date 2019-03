El Palma Futsal trabaja para seguir con la buena racha de resultados contra el Naturpellet Segovia, este sábado a las 18:30h, con el objetivo de mantenerse arriba en la clasificación.

El entrenador de los baleares, Antonio Vadillo, pide más regularidad a su equipo tras ganar al líder, el Barça Lassa. "Cuando nosotros competimos a nuestro máximo nivel demostramos que somos difíciles de ganar. Hay que buscar ese punto de regularidad. No podemos tener picos de irregularidad".

El Naturpellet Segovia está en zona de descenso, decimoquinto, con 14 puntos. Los segovianos han tenido problemas de pago y no pasan por una buena situación extradeportiva. "He pasado por momentos como los jugadores del Segovia y yo creo que los jugadores se harán más fuertes. No cobrar te condiciona porque afecta a la cabeza", admite el técnico gaditano.