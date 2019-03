COAG pide a la UE medidas compensatorias por el cambio climático para regiones como Murcia

El cambio climático no es una amenaza, sino una realidad para la Región de Murcia, y la agricultura es uno de los aspectos en los que más se está notando: es la advertencia que ha vuelto a realizar COAG. Para su presidente, Miguel Padilla, es el momento de que se estudien medidas de compensación a nivel europeo para el Sureste español, que tiene en zonas como Murcia algunos de los territorios donde más se está notando el avance de fenómenos como la desertificación.

COAG ha realizado esta reivindicación en una semana en la que el cambio climático vuelve a estar en la agenda de la actualidad: "A nivel de la Unión Europea tienen que propiciarse partidas para el Sureste español, que en los próximos años quedará como un desierto si no hay soluciones", ha eñalado Padilla, quien cree que el cambio climático no tiene que ser una excusa para prescindir de infraestructuras como el Trasvase Tajo-Segura, sino un argumento para mantenerlas. "Estamos en una zona donde la desertización va a avanzar y no es una buena solución que no haya aporte de agua".

Sin embargo, admite también que la peor parte no se la llevaría el regadío, sino el secano y que, con esto, se agravan fenómenos como la despoblación de las zonas rurales: "En los últimos años hay pedanías de Lorca y Caravaca que han perdido el 50% de su población y hay que buscar soluciones".

En Lorca, COAG se ha sumado a los actos conmemorativos del 40 aniversario del Acueducto Tajo-Segura desplegando la pancarta elaborada por el Sindicato Central de Regantes para esta conmemoración durante 2019. Allí, la coordinadora agraria ha sido respaldada por todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Lorca, PP, PSOE, IU y Ciudadanos, que han defendido el mantenimiento del Trasvase por el papel que ha tenido para la agricultura y la economía lorquina y su comarca.