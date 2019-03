Cuca Gamarra defiende el plan de Casado porque sirve para "evitar" el abandono de niños en contenedores

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular y alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, afirma en Twitter que la medida de los populares para que las mujeres inmigrantes en situación irregular no sean expulsadas de España si dan un hijo en adopción es una manera de evitar que niños "acaben en los contenedores".

Cuca Gamarra ha contestado a así a un tuit de Adriana Lastra, la vicesecretaria general del PSOE, en el que calificaba la propuesta de "xenófoba, inaceptable, indigna y cruel". Los populares abogan por paralizar la expulsión de una mujer inmigrante —sólo por un periodo de tiempo que no concretan— si dan a un hijo en adopción. Gamarra escribía en la red social: "Esta medida forma parte del protocolo contra el abandono de bebés en Madrid. En Madrid, entre 30-40 niños no son abandonados y se entregan en adopción con esta medida. Lamentablemente, muchos todavía aparecen en contenedores, eso es lo indigno y cruel. ¿Prefieres no evitarlo?".

Hablan de un blindaje temporal, aunque una vez terminado el proceso de adopción, sí pueden ser devueltas a sus países. Podría ser deportadas como cualquier inmigrante en situación irregular.

Gema Igual repica el discurso

La alcaldesa de Santander, la popular Gema Igual, se ha sumado al discurso asegurando que prefiere que los niños de mujeres en situación irregular en España "no acaben en vertederos". Así se ha pronunciado la regidora tras ser cuestionada sobre la polémica iniciativa de su partido en el ámbito de la maternidad.

"Me parece acertado que se pueda evitar que una persona, por miedo a dar a luz en un hospital, nos los podamos encontrar en un vertedero", ha dicho Gema Igual. "Quiero que esa facilidad de dar el niño en adopción, ni le beneficie ni le perjudique. No quiero que esa persona sea deportada a su país por este hecho. Lo que no quiero es que haya niños en un vertedero... porque los hay", concluye Gema Igual.

