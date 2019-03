'Mojo Workin' trae el soul y el blues a Donostia

El Festival de música Mojo Workin' acogerá desde el jueves 14 hasta el domingo 17 a las leyendas The Dixie Cups, Winfield Parker, The Cookies y Thelma Jones en la décima edición de este festival. Estos cantantes son el reflejo del blues y el soul de los sesenta, aquella que, como recuerdan las Cookies, se cantaba siempre en directo junto con unos músicos que sabían tocar todos los instrumentos.

Es la primera vez que estos artistas viajan a España y se muestran muy emocionados y motivados. Muchos de ellos han traído desde Estados Unidos discos, pañuelos e incluso tazas que pretenden repartir en los conciertos, aunque todos ellos tienen un objetivo principal; emocionar al público con la música y sacarles una buena sonrisa, eso sí siempre mediante canciones con significado y con estilo, como aclara Winfield Parker.

Gure Gauza, los organizadores, se muestran muy satisfechos con el elenco que han conseguido reunir para celebrar el décimo aniversario. Aunque ellos no son los únicos artistas que participarán en el festival, grupos como Reggae Workers of The World o Akatz también forman parte de la programación.