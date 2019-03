Arderius y Castellanos, la renovación de dos pilares

"El objetivo es mantener el bloque y conseguir que dos jugadoras como ellas se queden es muy importante para el club". Con estas palabras Tati Garmendia presentaba las renovaciones por una temporada de la central Silvia Arderius y la portera Merche Castellanos. La sonrisa de oreja a oreja delataba a la responsable de la sección de balonmano del SUPER AMARA Bera Bera. Es un paso estratégico para el club donostiarra. Después, Imanol Álvarez, el técnico, corroboraba esa felicidad. "Son dos jugadoras básicas de las fundamentales y de las que no van a permitir dar un paso más adelante. Esto es alegria y es una pena la salida de Carsten, pero es una alegría por ella porque era una oportunidad".

Merche Castellanos: "Sabemos que el Bera Bera volverá a estar arriba"

-Razones para renovar. "Muy sencillo. Al final sabemos que el año que viene tendremos plantilla para seguir luchando por todos los títulos sabemos que Bera Bera estará arriba y sabemos tendremos mucha ambición".

-Cansancio. "Es verdad que estamos cansadas por los partidos de Europa, pero veo al equipo bien preparado mentalmente. La liga está muy igualada de los últimos años la más igualada y tendrá mucho mérito si acabamos ganándola".

-Contenta. "En todo momento estoy aquí bien personalmente y deportivamente y me quedo en el club en el que quiero estar".

Silvia Arderius: "Muchas jugadoras se van fuera buscando lo que te da el Bera Bera"

-Motivos para renovar. "Hay muchas jugadoras que se van fuera para conseguir lo que te da el Bera Bera, y para mi ha sido primordial a la hora de tomar la decisión".

-Rematar la faena. "Esta siendo una temporada muy buena pero nos toca rematar. Y tenemos una salida muy complicada"

-Salir fuera. "En mi caso que nunca he estado en el extranjero, siempre he tenido esa cosa, pero no es fácil y hay que valorar todo, y ahora que estoy en el mejor momento de mi carrera ir a un sitio donde igual no tienes minutos, es un riesgo. Ni siquiera deportivamente me merecía la pena, porque aquí he logrado ir a la selección, juego en Europa, lo tengo todo".