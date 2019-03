Padilla responde a IU: "Una confluencia no es una coalición de dos partidos"

"No le hemos hecho ninguna oferta a José Carballo, no se por qué habla de una ofertas. La única persona que ha hablado de puestos es José Carballo", ha dicho Leti Padilla (Podemos) en respuesta a las acusaciones del coordinador insular de Izquierda Unida. Carballo acusó a Padilla de haberles hecho una oferta "grotesca y absurda", motivo por el cual abandonaron la confluencia.

Carballo también acusó a Podemos de montar la plataforma Lanzarote en Pie como una muleta para apuntalar su candidatura. Padilla responde que en Lanzarote en Pie "está la sociedad civil y numerosos activistas", no solo Podemos. "No hemos impulsado Lanzarote en Pie, la plataforma nació de una reunón en el Charco con representantes de Equo en Gran Canaria y se creó un grupo de trabajo al que se ha ido incorporando mucha gente", explica la Secretaria General de Podemos en Arrecife. "Lanzarote en Pie existe, le guste o no a Pepe Carballo", añade.

"Me parece una gran falta de respeto a los vecinos que el señor Pepe Carballo diga este tipo de cosas, porque ahí hay muchísima gente con ilusión y ganas de trabajar, incluso estuvo Pepe Carballo", lamenta Leticia Padilla. Además, asegura que lo que Carballo pretendía era "una coalición de dos partidos entre Podemos e Izquierda Unida, pero una confluencia no es una coalición de dos partidos", le ha espetado al coordinador insular en Hoy por Hoy Lanzarote. "Nosotros pedimos una confluencia en la que la sociedad civil tenga el mismo papel que los partidos políticos, ¿es mucho pedir?", se pregunta Padilla.

Sin embargo, Izquierda Unida no es el único partido que ha abandonado la mesa de negociación con Podemos. Antes ya lo hizo Alternativa, Somos Lanzarote y por último Izquierda Unida. Y los propios consejeros de Podemos en el Cabildo también se desvincularon de Leticia Padilla y Nona Perera. "Fue Carballo quien impidió que Alternativa estuviera en esa mesa, Pepe Carballo no consideraba que Alternativa tuviera que estar allí porque es miembro de Somos", explica Padilla. Tampoco se consideran responsables de la marcha de Somos Lanzarote. "Esto es política, y cada uno de estos partidos que han decidido levantarse de la mesa ha tomado una decisión propia, no pueden culpar a los demás", explica Padilla.