Galarreta: "Es el momento de apretar y sumar de tres en tres"

Iñigo Ruiz de Galarreta está siendo una de las piezas más importantes en el equipo amarillo y habló de la importancia que tiene el partido frente al Mallorca, "en el partido del domingo nos jugamos la vida. Sabemos que será díficil por como llega el Mallorca pero nosotros queremos ganar y acercarnos más al playoff".

"Cada semana me esfuerzo y trabajo para seguir creciendo. Trato de mejorar y si puedo aportar más con goles será mejor" comentó en referencia a su estado personal. Galarreta respondió a los rumores del interés del Athletic de Bilbao con claridad, "no tengo tiempo para pensar en otra cosa que no sea en el partido de este fin de semana". El objetivo actual de la UD Las Palmas es conseguir plaza en los playoff y en relación a la situación indicó que "sabemos la dificultad que tiene pero también que somos capaces. Aún quedan muchos puntos y está en nuestras manos ganarlos y meternos arriba".

El jugador quiso hacer un llamamiento a la afición para "que esté con nosotros" aunque reconoció que "para enganchar a la gente tenemos que ganar para que la ilusión crezca" concluyó en la sala de prensa.