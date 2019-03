La pesadilla de Eyenga

“En 26 partidos erré el tiro que nos podía haber dado la victoria. He fallado una y otra vez en mi vida y así es como he tenido éxito”. Esta es una de las citas más conocidas de Michael Jordan, que bien le podría venir a Christian Eyenga para no sobredimensionar lo que le ocurrió el domingo en el Poliesportiu d'Andorra cuando falló el tiro decisivo que podía haber dado la victoria a Montakit Fuenlabrada.

“La verdad es que no pude dormir la noche tras el partido”, reconocía el congoleño y desvelaba que el propio entrenador ‘Jota’ Cuspinera se preocupó personalmente por cómo le estaba afectado. “Me dijo que en el viaje de regreso me había visto muy preocupado y triste pero que no le dé más vueltas. La verdad es que me duele mucho por cómo se nos escapó”, confesaba.

A pesar de la derrota, la imagen fue totalmente diferente a la paliza recibida ante Divina Joventut. “El partido en Andorra es el camino a seguir. Estamos entrenando bien y con mucha ganas. Claro que podemos hacerlo”, aseguraba en referencia al duelo del sábado (20:30 horas) ante Valencia Basket en el pabellón ‘Fernando Martín’.

“Para nosotros los doce partidos que restan son doce finales. Valencia es un equipo fuerte que viene en buena dinámica, pero para nosotros cada partido es una oportunidad de sumar a la que no vamos a renunciar”, resumía.