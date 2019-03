La puerta que me envuelve

Soy fabulosa, lo sé, muchos dicen que mi fama se debe a que mi marido es Antonio de Guezala, pero me es indiferente.

Me encanta ir de compras, todos los paparazzi me esperan al otro lado de la puerta giratoria, me siento influyente.

Ayer me preguntaron si mi vida era feliz y yo obviamente respondí que sí, pero en casa, me miré en el espejo y me pregunté, entristecida, si mi vida había sido alguna vez realmente feliz.

Hoy no quiero salir, no quiero sentirme poderosa, solo necesito huir, desconectar del mundo hasta que este espejismo se esfume de mi mente.

Ya no quiero ser Begoña de la Sota