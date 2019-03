El Eldense tiene una nueva oportunidad (S. 18:15 h)

El C. D. Eldense (8º: 41 Ptos.) rinde visita esta tarde (18:15 h) al C. D. Acero (14º: 29 Ptos.) en el estadio “El Fornàs” del puerto de Sagunto, en el partido de la 29ª jornada de liga en el Grupo 6 de la Tercera División de fútbol que arbitrará el alicantino Francisco Miralles Selma.

Una semana más, la victoria es de vital importancia para un Eldense que, si quiere seguir teniendo opciones de alcanzar la cuarta plaza, debe hacer bueno el dicho futbolístico que habla de triunfo seguro en el debut de entrenador en el banquillo. Y es que el tobarreño Fran Onrubia se pone por primera vez al frente de la primera plantilla deportivista después de haber sustituido a David Bauzá destituido tras las dos derrotas cosechadas ante el C. F. La Nucía y el Novelda C. F. además de haber sumado un único punto de los últimos quince que se han puesto en juego. Un eldense que, dicho sea de paso, no gana fuera desde que a primeros de diciembre lograra los tres puntos en el campo del Atzeneta de Roberto Granero.

Se mide el equipo azulgrana, a un rival que está con el agua al cuello y que también necesita la victoria para huir cuanto antes de la zona de descenso que tiene a tan solo dos puntos.

No va a ser, por lo tanto, un partido fácil para ninguno de los dos contendientes en un campo que al nuevo técnico azulgrana le preocupa por el viento que suele soplar en la zona portuaria de la población valenciana.

Abel Buades, entrenador del Acero, no podrá contar con los defensas Santi Arrachea y Adrián Pérez ni con el delantero Iván Fabiani mientras que Onrubia, entrenador del Eldense, tiene la baja segura de Mati No Garbarino también sancionado por acumulación de tarjetas ni con el lesionado Miguel Sánchez.

El partido lo podrán seguir a través de www.radioelda.com y la aplicación móvil de la Cadena SER.