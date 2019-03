Moreno sobre su futuro: "No soy responsable de lo que dicen, estoy centrado en el Mallorca"

Vicente Moreno no despeja las dudas respecto a su futuro, pero se muestra centrado en su compromiso como técnico del RCD Mallorca.

Durante esta semana, Teledeporte avanzó el interés del Villarreal en hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada, ya sea en Primera como en Segunda División. "“Cuando vine estando en Segunda B es porque quería estar en un club como el RCD Mallorca, es un orgullo decir que soy su entrenador y mi cabeza está en el presente y en un partido bonito de jugar con muchos alicientes. Nadie va a hablar por mí y solo vivo el presente"

Vicente Moreno ha trasmitido la ilusión del RCD Mallorca por jugar el partido contra la UD Las Palmas, cargado de alicientes según él: “Me emociona jugar ese partido y ganarlo, si lo hacemos conseguiremos el primer objetivo de la temporada quedando 12 partidos más. Son muchos los alicientes que hay, ellos no han perdido en casa, vienen de ganar en La Coruña y ellos se agarran al partido como una final”. “Una victoria nos daría muchísimo y a por ello vamos, aunque luego también iremos a por el siguiente partido”, ha afirmado en relación a la importancia del encuentro de Las Palmas.

Moreno también ha valorado de forma positiva la renovación de Javier Recio como director deportivo: “Siempre he tenido su apoyo, en la victoria y en la derrota, y me alegro muchísimo por él, trabajar con Javi siempre es un gusto y un placer. Me alegro mucho de que se haya valorado su trabajo”.