J. Saúl: "El objetivo siempre fue que nuestros abonados estén satisfechos"

En Sintonía, más en forma que nunca. Este viernes nos acercábamos al centro deportivo que BeOne tiene en la calle Progreso, número 28, para hablar con su director José Saúl Álvarez.

El Grupo BeOne – Serviocio tiene 35 centros en toda España, 25 años de experiencia y las últimas tendencias en fitness, actividades dirigidas y acuáticas. Además de las mencionadas instalaciones aquí en Ourense dispone de otras dos las de Oira y Eiroás.

Hablamos de sus comienzos en el año 2011 y de su crecimiento empresarial hasta la actualidad. También charlamos de salud y de los servicios que ofrecen, desde asesoramiento personalizado a las últimas tendencias en activiaddes dirigidas : Bike, Aqua, Coreo, Equo, Junior, Be Power, Be 30, Be Fitness…