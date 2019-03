Helena Maleno absuelta por la Justicia marroquí de su acusación de tráfico de personas

Los consejos de Max

Esta semana, el abogado de Espacio de encuentro, nuestro especialista en derecho migratorio Max Adam, viene contento. Y es que, la Justicia marroquí ha archivado definitivamente la causa abierta contra la defensora de los derechos humanos Helena Maleno, al no encontrar ningún indicio de delito. Informa, Nicolás Castellano

Siete años después de comenzar a ser investigada por la policía española, acusada por un juzgado de Tánger de un "delito de tráfico de seres humanos y favorecimiento de la inmigración irregular", se ha acabado la pesadilla para la conocida activista española.

Caminantes: Bailaora canadiense

Esta semana, nuestra "Caminante", es decir, la persona inmigrante que ha triunfado en esta sociedad de acogida Andaluza, es una bailaora, coreógrafa y pedagoga canadiense Chloé Brûlé. Chloé llegó a España hace veinte años persiguiendo el sueño de adentrarse en el apasionante mundo del flamenco, pero fue el flamenco quien se apoderó de ella y la retuvo aquí todo este tiempo. Hoy cuenta con orgullo su experiencia de vida entre dos culturas: la canadiense y la española, tan distantes en las formas pero tan próximas en lo humano. Su experiencia migratoria le ha permitido crecer profesionalmente y convertirse en la caminante que es hoy: una profesional exigente y comprometida con un arte universal que relata sentimientos y emociones más allá de cualquier frontera.

El médico tropical: Tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas

Empezamos con los nombres raros, ¿cómo le llamamos a la enfermedad de hoy?

Hoy tengo el orgullo y satisfacción de presentaros la Trypanosomiasis americana o la famosa Enfermedad de Chagas o también Enfermedad de los Pobres. Se llama así en honor a su descubridor, el médico investigador brasileño Carlos Ribeiro Justiniano Chagas en 1909, compañero de colegio de Miguel Doña. Se debe a un parásito protozoo, llamado Trypanosoma Cruzi (atentos, que hay otra Trypanosomiasis africana, la famosa Enfermedad del sueño, que la estudiaremos en el próximo programa, porque seguro que la padece nuestro abogado Max…)

¿Y “Americana” por qué?

Como he dicho, existen 2 tipos de trypanosoimiasis: una se concentraba sólo en la región continental sudamericana, sin contar las islas del Caribe, y últimamente se ha extendido, por las enfermedades importadas, a USA, Canadá y Europa y es la que llamamos Americana porque es donde la transmite el vector; y la Africana como acabamos de comentar, y que se concentra casi exclusivamente en la región subsahariana.

¿Asústanos, la padece mucha gente?

En el mundo se calcula que están infectadas entre 6 y 7 millones de personas (el 90% en Centro y sud América) La enfermedad de los `pobres, como siempre en personas con bajo nivel adquisitivo, rurales, sin servicios de salud apropiados y de calidad y cercanos, y el tipo de construcción (cabaña de adobe, paja y ramas, etc) El problema son las embarazadas, y el protocolo de control y diagnóstico temprano. Te puede picar hoy la chinche y al cabo de años padecer diferentes problemas de salud debido a este parásito. La muerte silenciosa que llaman.

¿Y cómo se contagia?

El parásito (el tripanosoma cruzi) se aloja en el interior de un vector que esta vez no es ni mosca ni mosquita, es una chinche o vinchuca, que vive entre las grietas de paredes y techos mal construidos, entre la paja del adobe. Os cuento que yo, en las casas de las comunidades rurales de Guatemala en las que la Fundación Madrazo tiene proyectos, tengo la manía de mirar debajo de los cuadros o marcos, almanaques, fotos, que cuelgan de las paredes, para buscar la chinche. Permanecen ocultos de día, y de noche acuden al humano dormido para chupar la sangre de la que se alimenta. Normalmente pica en una zona expuesta al aire (la cara, los brazos) y al picar defecan y orinan en la piel cerca de la picadura. Así, el humano se rasca y traslada el parásito (que va con la caquita y pipi de la chinche) a la zona de picadura, boca, ojos, heridita, etc., penetrando al torrente sanguíneo del humano.

También puede transmitirse por consumo de alimentos contaminados, transfusión sanguínea, transmisión maternofetal, en el embarazo y parto, trasplante de órganos…

¿Y a partir de ahí, fiebre?

La sintomatología del Chagas tiene 2 fases, una primera, aguda, que dura sobre 2 meses tras la infección, y en la que los parásitos están viajando por el torrente sanguíneo del humano normalmente sin síntomas o una sintomatología muy leve: febrícula, mal estar general… lo que sí puede verse en la mitad de los infectados es una hinchazón en la zona de la picadura e incluso un ojo amoratado, al que llamamos “chagoma”. De ahí, a fiebre más alta, cefaleas, dolores musculares, etc. En la segunda fase, la que llamamos crónica, el parásito se refugia en órganos importantes, como el músculo cardiaco y digestivo, aparecen problemas cardiacos como arritmias, insuficiencia cardiaca, megacolon, megaesófago, etc)

A Max ya le ha picado la chinche y se ha infectado del parásito, ¿tendrá solución y tratamiento o nos tememos lo peor?

Tranquilo Max, existe tratamiento muy eficaz (benznidazol, Nifurtimox) que se cargan al parásito, pero debe administrarse en la primera fase, la aguda. Cuanto más tiempo pase, el tratamiento es menos eficaz. Si estás embarazado, Max, no te daremos el tratamiento, ya que podrá producir efectos importantes sobre el feto. Si te vas a Honduras o Guatemala y me preguntas qué hacer para prevenir el Chagas, te diré que no hay vacuna, y que como siempre, las medidas preventivas son las que controlan el vector…. Que no te pique la chinche: Insecticidas, higiene, mosquiteras…

CC.OO. cuidado si te casas en el extranjero

Rosa Bergés, la secretaria de política Social y Migraciones, en Comisiones Obreras Andalucía, nos habla del matrimonio de españoles en el extranjero, con personas de esas nacionalidades. ¿Qué hay que tener en cuenta para la inscripción y registro legal?

¿Por qué es necesario inscribir el matrimonio en el registro civil?

Las personas de nacionalidad española que contraen matrimonio en el extranjero tienen que saber que ese matrimonio no es totalmente válido en España hasta que esté inscrito en el registro civil español para ello tiene que pasar un proceso que podemos llamar de “homologación”.

Tanto sí, residen aquí de forma habitual o para cuando quieran volver a España es necesario, por ejemplo, para que el cónyuge extranjero pueda acceder a la tarjeta de familiar comunitario y así trabajar, estudiar, también para ser considerados como familia y acceder a los derechos que este reconocimiento lleva.

¿Dónde se solicita la inscripción matrimonial?

La inscripción definitiva la aprueba el Registro Civil Central de España dependiente del Ministerio de Justicia.

La solicitud de registro se puede hacer, en el caso de las personas que residen en España, en el Registro Civil Central o el de su provincia; los que residen en el extranjero pueden hacerlo en los consulados. Para los residentes en España, es preferible hacer la solicitud directamente en registro central, porque se acelera la tramitación.

Señalar que se puede solicitar la inscripción tanto de los matrimonios civiles como los religiosos, igual que ocurre en España. Esto es importante por ejemplo para las personas musulmanas, también para las católicas.

Advertir que esta tramitación viene tardando aproximadamente un año, y el caso de las solicitudes que se realizan desde los consulados el tiempo de respuesta es mayor.

Me gustaría recordar que en los consulados españoles se pueden realizar matrimonios civiles y que la inscripción en el registro civil español es automática.

¿Qué documentación es necesaria para tramitar la inscripción?

La documentación que según la normativa en vigor en España puede exigirse esencialmente es para acreditar la identidad de las personas y que el matrimonio se ha realizado, es decir:

Certificados de nacimiento, de ambos cónyuges. DNI, Pasaporte o NIE y domicilio.

Certificados de matrimonio del país en el que se haya realizado el matrimonio civil, y si es religioso el certificado del matrimonio religioso.

Como siempre recordar que los documentos que emiten entidades y administraciones extranjeras deben estar legalizados, apostillados y, en su caso traducidos.

Sin embargo, desde hace algún tiempo los consulados y las oficinas del registro civil en España están citando a los cónyuges por separado, para hacerles una entrevista o interrogatorio, para verificar que el matrimonio no es fraudulento. Hay que decir que esta práctica es irregular, ya que no se recoge en legislación española. Desde Comisiones Obreras exigimos que se dejen de hacer estas entrevistas y que se agilice la resolución de los expedientes, esto están generando importantes problemas para los matrimonios mixtos realizados en el extranjero.

Para terminar, aquellos que quieran más información pueden acudir a Comisiones Obreras.

Sones del Mundo: El tanguillo de Cádiz

Esta semana, el Etnomusicólogo de Espacio de Encuentro, Pepe Belmonte, con la ayuda de una de la alumnas de su "Aula de flamenco" del Instituto La Arboleda de Lepe, Bella Ponce Morgado, nos detalla las partes interpretativas del Carnaval de Teatro, en el Carnaval de Cádiz. Escuchamos el tanguillo "Los duros antiguos".

Una historia real:

A principios del siglo pasado, el 2 de junio de 1904, un grupo de trabajadores de la almadraba se encontraba en una playa gaditana enterrando los despojos del pescado cuando uno al que llamaban “Malospelos” vio algo raro y escarbando en la arena encontró varias monedas de oro. A pesar de su silencio sus compañeros lo calaron rápido al verle meterse en los bolsillos a manos llenas puñados de monedas mezcladas con arena, rápidamente se agenciaron algunas. Eran monedas de a 8 reales, acuñadas en México y de curso legal durante el reinado de Fernando VI, se denominaban popularmente “duros antiguos” o “la de ambos mundos”. La noticia voló más de cien años antes de la existencia de twitter. ¡Monedas de oro en la playa de La Victoria! Todo ello revivía el viejo rumor del motín en el barco brasileiro “El Defensor de Pedro”, cuyo tesoro escondieron los piratas en una playa de la ciudad poco antes de ser ajusticiados. Los historiadores afirman que se encontraron más de 1.500. Al año siguiente, 1905, Antonio Rodríguez Martínez, el conileño Tío de la Tiza, compuso el histórico tanguillo Los duros antiguos. Lo estrenó con Los Anticuarios en el Carnaval y hoy en día, es todo un himno gaditano.