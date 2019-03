La Compañía de Jesús en España defiende "tolerancia cero con abusos sexuales en nuestros centros"

La Compañía de Jesús vuelve a verse salpicada por un posible caso de abusos sexuales. No corren buenos tiempo para la orden, que afronta así su segundo caso días después de que un religioso abusara presuntamente de una joven hace una década. El delegado de Educación de los Jesuitas en España, Antonio Allende, quiere poner a las víctimas en primer lugar.

En este caso, los hechos se remontan a hace 40 años y se ha conocido por medio de una denuncia que les llegó a través de un correo electrónico puesto a disposición de las víctimas por la compañía. Este caso está ya en manos de la justicia mientras la orden ya ha abierto su propia investigación.

Desde que los primeros casos saliesen a la luz, la Compañía ha abierto en distintos puntos de España comisiones de escucha para atender a las posibles víctimas. En Gijón está anunciada aunque todavía no ha entrado no se ha puesto en marcha porque no quieren interferir en el proceso judicial abierto por el caso del religioso Jorge Enríquez Muñoz, denunciado el pasado mes de enero por una ex alumna. Allende manda un mensaje de tranquilidad a las familias, y asegura: sus centros son centros seguros y estas conductas no se toleran.

Los jesuitas no descartan que haya más denuncias sobre religiosos docentes en el centro de Gijón. Recuerdan que hay un correo a disposición de las víctimas, protección@jesuitas.es