Torres anuncia que las subvenciones en deportes empezarán a pagarse la próxima semana

El presidente del Consell de Ibiza asegura que las primeras subvenciones pendientes del área de Deportes de la institución se pagarán la próxima semana. Vicent Torres también ha querido evitar una imagen de crisis con sus socios de Guanyen, después de que exigireran que el departamento de Servicios Sociales fuera intervenido también por Presidencia.

Destaca que se celebró una reunión ayer y espera que "todo haya quedado claro". No quiere entrar a valorar una posible ruptura de gobierno a pocos meses de las elecciones "yo desde luego no he roto nada y espero que todo quede aquí, a expensas de lo que se pueda decidir en la asamblea de Guanyem". Asamblea que se está celebrando a esta hora.

El presidente del Consell afirma que " a partir de la próxima semana se empezará a pagar". Dice que explicó a los miembros de Guanyem " que no se ha quitado nada a nadie y estamos trabajando para poder las ayudas en Deportes correspondientes a los años 2017 y 2018.

Deja claro que no tiene intención de intervenir en Servicios Sociales, "donde algunos expedientes también empezar a subir a los órganos de fiscalización".

El presisdente del Consell no ha querido entrar a valorar las críticas del Partido Popular "aunque dice cosas que no son ciertas".