El absentismo laboral aumenta los lunes y los viernes

El ranking de comunidades con más absentismo laboral lo lidera el País Vasco, con un 5,5% seguido de Castilla y León con un 5,2%. En nuestra comunidad, 51.400 personas de promedio no acuden a su puesto de trabajo; 19.700 lo hicieron sin justificación y 31.700 se ausentaron por una incapacidad temporal.

Si miramos los datos a nivel nacional, según el estudio de Ranstad, a nivel nacional, más de 873.000 trabajadores no acuden de media al día a su puesto de trabajo; 234.000 sin justificar y 640.000 por una incapacidad temporal.

Los lunes y los viernes son los días elegidos por los 'jetas' para no justificar su ausencia en el trabajo

La mayor parte de los trabajadores que faltan al trabajo lo justifican, y hay otros que no lo justifican pero tienen una razón de peso (puedes caer enfermo y que no te den cita en el médico hasta que te recuperas), pero hay un grupo de trabajadores que se ausenta para 'hacerse un puente' y qué mejor opción que un lunes o un viernes. Además, "si el niño no tiene clase, a uno de los dos padres le tiene que doler la cabeza para no ir a trabajar", asegura Roberto Martínez, director de MásFamilia, quien asegura también que "parte del absentismo laboral se debe a la falta de políticas de conciliación de vida laboral y familiar y a la mala gestión de algunos jefes". ¿A partir de cuántos días de ausencia sin justificar en el trabajo podríamos tener un problema? ¿Sería un despido procedente si justificamos nuestra ausencia? Escucha las entrevistas que hemos mantenido en A vivir que son dos días Castilla y León.