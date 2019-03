Vox aboga por fusionar el Consell de Ibiza con los ayuntamientos para reducir el gasto político

Vox presentará antes de final de mes a sus candidatos de cara a las elecciones generales de abril. Mientras tanto, va desgranando su programa electoral con medidas como la fusión del Consell y los ayuntamientos de Ibiza, o, la cesión de suelo público por parte de los ayuntamientos a empresarios para construir VPO en régimen de alquiler temporal para los trabajadores de temporada.

Ante un centenar de personas que acudieron ayer a la invitación del partido para conocer los ejes programáticos, Patricia de las Heras, miembro del comité de Vox en Ibiza, defendió que hay que “adelgazar la administración, pero sobre todo reducir el gasto político”. Con las cuentas que hacen desde la formación, "solo en el Ayuntamiento de Ibiza, entre cargos electos y de confianza, tenemos un gasto anual de casi 800.000 euros, si lo multiplicamos por seis, en la isla tenemos casi cinco millones de euros anuales de coste”.

Cadena SER

Destacó que en Formentera "las cosas se han hecho medianamente bien, porque se han fusionado el Consell y el Ayuntamiento y en Ibiza se podría hacer lo mismo".

De las Heras cargó también contra los asesores de las instituciones “que quiebran nuestra economía y hay que reducir al mínimo ese número”. Apuntó que todo el dinero que se ahorraría “se podría destinar a algo tan necesario en Ibiza como el acceso a la vivienda o a las familias”.

De las Heras denunció duplicidades de la administración “que afectan a la concesión de una licencia de obra en suelo rústico, porque en el mejor de los casos se tarda entre dos y tres años en obtenerla, y esto cuando en medio no te ha cogido una moratoria, una suspensión de licencia o un cambio normativo”. Abogó por simplificar los trámites “para conseguir una administración eficaz, y una forma sería dar más uso a la declaración responsable, controlada solo por una inspección posterior”.

Otra propuesta de la formación es la de eliminar tasas e impuestos para la constitución y puesta en marcha de una empresa, sea cual sea la forma jurídica que adopte. Asimismo, quieren que el catalán sea un mérito y no un requisito para el acceso a la administración pública “porque es una medida de calidad”, según de las Heras.

El presidente insular de Vox ,Jaime Díaz de Entresotos, empezó su intervención presumiendo de que “somos el único partido que no se avergüenza del concepto España como nación, la historia ha hecho que las naciones se construyan a base de sexo y de peleas y no podemos avergonzarnos de ello”.

Señaló que todos los nacidos en España “tenemos la obligación de conocer el español, porque es la lengua que hablamos todos y tenemos el derecho a poder usarlo en cualquiera de los ámbitos, y digo español y no castellano, porque el castellano no existe, pero no somos los enemigos del catalán o del gallego”.

Destacó que uno de los temas por los que se machaca a su partido es el de la homosexualidad “ en Vox no hay ni homosexuales ni gays, hay maricones y tortilleras. No nos andamos con tonterías, cada uno hace con su cuerpo lo que les da la gana, esto ni ha sido ni será para nosotros un problema, no hay un solo artículo en nuestro programa que se hable de este tema”.

De la política insular lamentó que “no puede ser que las administraciones estén siendo tan ineficaces en temas como las licencias o las células de habitabilidad, porque los ayuntamientos están absolutamente desbordados, hay que tomar medidas urgentes, hay que solucionar este problema”

Díaz de Entresotos aseguró que “En Ibiza y Formentera vivimos el mundo de la prohibición, todo está prohibido y esto ha hecho que zonas como La Marina en Ibiza estén hoy muertas, destrozadas”.

En la radiografía del presidente de Vox tampoco están mejor las cosas en materia de seguridad “Aquí nunca habíamos tenido robos en casas y ahora hay robos a punta pala, hay un problema grave en la isla y no se dice nada”.

Y de la vivienda “No tiene una solución fácil, pero se pueden hacer cosas, se puede llegar a acuerdos con administraciones, para que los ayuntamientos cedan suelo público, que hay a punta pala, para construir viviendas de protección oficial en régimen de alquiler temporal para aliviar la necesidad de ocupación de trabajadores que vienen durante la temporada de verano o de funcionarios” Dejó claro que "no queremos que estos trabajadores se enquisten en el alquiler de un piso semipúblico, porque se fijaría una limitación de tiempo" Afirmó “que este es un tema que para nosotros es una emergencia”.

En el mismo acto intervino Marta de la Mata, vicepresidenta de Vox que arremetió contra los gobiernos actuales “están acabando con el turismo. Ibiza era la isla de la libertad, la diversión, la tolerancia, la música y ahora es la isla de las prohibiciones y del odio al turismo. "Estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado y prohibiendo todo lo que nos ha hecho famosos en el mundo y ha creado la marca Ibiza".

Asegura que la isla “es ocio, playas y náutica, queramos o no queramos, bajo esos tres pilares la gente viene aquí, pero hoy en día dejan mucho que desear ya que el servicio que se ofrece, en relación calidad precio es bastante deplorable”.

Afirma que VOX quiere regularizar estos tres sectores, “para que haya un orden, fiscalizar para acabar con esa economía sumergida que ha sido creada por las prohibiciones que hay hoy en día. Nos comprometemos a volver a dar una vida decente al residente y posibilidades de prosperar, a fomentar y regular el turismo de una forma en la que todos ganemos”.

De la Mata señaló que “ahora lo que hay que hacer para vivir bien y tener una casa es ser un Okupa o un comerciante ilegal, porque ni te pueden echar, ni cortarte el agua no hace falta matarte a trabajar y a pagar impuestos. Y esta es otra de las cosas con la que queremos acabar, hay que ayudar a la gente a crear empresas”.