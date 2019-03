Los vecinos de la plaza mediterráneo de Palma están hartos de los ruidos de una discoteca

Los vecinos de la Plaza Mediterráneo de Palma están hartos del ruido y los altercados que genera una discoteca. Describen noches en vela e inseguridad y aseguran que la última sonometría que han realizado triplica los decibles permitidos y que la presencia de ambulancias y policía es constante debido a peleas de los clientes del local. El Ajuntament, explican, ha recibido sus quejas pero no han tomado ninguna medida.

Eva Navarro es una de las vecinas afectadas. Explica que llevan meses soportando esta situación, y que ha empezado a afectar a su salud y la del resto de ciudadanos que residen en la plaza Mediterráneo. Lo peor, no dormir por las noches.

Navarro explica que el 10 de febrero realizaron una sonometría que triplicó el límite de ruido permitido. No entienden por qué el Ajuntament no ha revisado todavía el local, que no sólo incumple la normativa de ruido. Según los vecinos, la licencia de la discoteca, 'Prada', está caducada y han realizado obras ilegales. Critican la pasividad de Cort y hablan de "fracaso absoluto" del consistorio.

Los vecinos han protestado esta semana en el pleno de Cort y no descartan llevar a cabo más movilizaciones.