El Atlético Baleares se aleja 4 puntos del Villareal B

El líder de la clasificación suma 54 puntos en 29 jornadas. Hoy se enfrentó a su rival directo, el Villareal B que se aleja a 4 puntos de los baleáricos.

Manix Mandiola alineó con un 4-4-2 el siguiente once: Carl Klaus en portería (dos goles encajados en los últimos 10 partidos), Kike en el lateral derecho, Peris en el izquierdo, centrales Vallori y Rubén González, doble pivote para Alberto Villapalos y Fullana, por la izquierda Canario, por la derecha Hugo Díaz y en la punta de ataque, Adri Hernández y Marcos Jiménez de la Espada.

En el banquillo: Álvaro Vega, Manu Herrera, Rovirola, Pedro Ortiz, Ody, Rodri Cuenca y Samuel Shashoua que sufre un proceso gripal.

Manix no pudo contar para este partidazo ni con Biel Guasp (lesionado en un dedo del pie), ni Yelko sancionado. Además, también se caía de la convocatoria Nuha Marong, quien ayer entrenó pero pidió permiso al club para marcharse al funeral de su madre. Mañana lunes viaja a África para disputar el partido de su selección, Gambia, en Argelia, clasificatorio para la Copa de África, por lo que también se perderá el partido contra el Espanyol B del próximo domingo.

El ATB fue el único que quiso ganar el partido, sobre todo en la primera parte. En el minuto 2 de partido centro de falta que saca Fullana y el remate de Adri de cabeza se va fuera por poco. En la siguiente jugada, el portero del Villarreal B saca rápido mal, pero se la entrega a Marcos, que desde fuera del área intenta batir al portero de rosca alto buscando la escuadra, pero el balón se marcha rozando la cruceta. Lástima. Mereció el gol. El ATB dominaba el partido, el balón y el juego, y buscaba la victoria. Peris hizo un partido completísimo, como toda la defensa, Villapalos fue imperial y Fullana botó todas las faltas laterales con peligro.

Canario se desgastó mucho en el uno contra uno, inmenso nuevamente. En el 13’ de partido una dejada de cabeza la aprovecha Hugo Díaz para hacer una media tijera ajustada, que pega en el poste y entra, pero el árbitro anuló en gol por supuesto fuera de juego. El ATB siguió intentándolo. En el 26' Hugo Díaz saca un córner magistral y la afición pidió gol, pero el portero la saca en línea de gol. Casi gol olímpico, se quedó en gol fantasma. El ATB mereció mucho más pero no se movió el marcador y se llegó al descanso.

En la reanudación el Villarreal B intentó tocar más el balón, pero sin llegada. No se recuerdan jugadas precisas de peligro contra Carl, más allá de saques de esquina y balones colgados al área. Con mucha calidad en la salida de balón desde atrás, el Villarreal no tuvo acierto para combinar en ataque. O el ATB más bien no le dejó, siendo muy superior en el cómputo global. La segunda parte fue menos fluida en ataque para los balearicos. Llegaron menos, pero siguieron intentándolo.

Manix movió banquillo dando entrada a Rodrigo Cuenca por Adri. El canario jugó un buen partido, con grandes acciones al primer toque abriendo a banda y muy participativo. Luchó mucho, como Marcos. Rodri re-debutaba con el ATB, en esta segunda etapa. Primer partido desde su cesión en enero. Corrió mucho en la presión, salió de delantero. Precisamente, en el 78’ un centro suyo acabó en los pies de Hugo, dentro del área, y de un zurdazo seco cruzado supuso el primer y único gol del partido.

Hugol no faltó a su cita, gol de oro, de tres puntos clave para amarrar el liderato y distanciarse a 4 puntos del rival. Los últimos minutos no supusieron preocupaciones para el ATB en defensa. Manix hizo entrar a Rovirola y a Álvaro Vega y el control del partido fue total. Victoria fundamental. Fullana y Hugo vieron la quinta amarilla y no jugarán en Barcelona la semana que viene contra el Espanyol B.