Marta Pareja, la joven pediatra que ha trabajado durante un mes en Tanzania

En el mundo todavía hay esperanza mientras existan historias como la de Marta Pareja, esta joven iniestense de 27 años está haciendo su residencia de pediatría en el Hospital Universitario de Albacete este pasado verano, en lugar de irse de vacaciones a cualquier punto de nuestro país, decidió irse a Karatu en Tanzania para participar en el proyecto que la ONG Matumaini tiene con los niños de la calle en esta ciudad.

Marta ha estado en los micrófonos de la Cadena SER para contar su historia, conoció la acción de esta organización sin ánimo de lucro a través de varios facultativos del centro albaceteño, y desde pequeña siempre ha tenido la intención de ayudar a los demás.

El proyecto que Matumaini tiene en Tanzania tiene el objetivo de ayudar a los niños y niñas que están en la calle para poder empoderarles y contribuir a salir adelante, no obstante, Marta al final también ejerció la medicina, ya que estas personas no tenían recursos y no podían recibir atención médica.

La doctora Pareja se ha quedado enamorada de esta parte del mundo y considera que este tipo de experiencias "te hacen sentir más humano". Esta vivencia personal también le ha permitido tener más empatía en su labor en Albacete cuando atiende a inmigrantes y también a niños.